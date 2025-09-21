مليوني طالب يلتحقون غدا بالمؤسسات الجامعية

من المنتظر أن يلتحق قرابة مليوني طالب، ابتداء من يوم غد الاثنين، 21 سبتمبر، بمقاعدهم البيداغوجية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، لحساب السنة الجامعية 2026/2025، وفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون في رسالته بمناسبة الذكرى الـ69 لليوم الوطني للطالب أكد “حرص الدولة على المزيد من الدفع بالجامعة الجزائرية ومنظومة التكوين بمختلف المستويات والتخصصات، إلى الارتباط بالواقع الاقتصادي، ومسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة”.

مشيرا إلى مواصلة العمل على “وضع الآليات الكفيلة بإدماج الشباب الجامعي وخريجي معاهد التكوين في حركية هذه التحولات الحتمية نحو اقتصاد متفتح ومتنوع وتنافسي، لا سيما من خلال تسهيل ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وذكر أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات لجعل الجامعة الجزائرية “قاطرة أساسية في توجه البلاد نحو تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي”.

ولتحقيق ذلك تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتمكين قرابة مليوني طالب، من بينهم 331.827 طالبا جديدا، موزعين على مؤسسات جامعية ومراكز للبحث، من التفرغ للتحصيل العلمي وتطوير البحث.

وتراهن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على رفع تعداد هيئة التدريس إلى أزيد من 75 ألف أستاذ، حتى تبلغ المؤشر العالمي للتأطير البيداغوجي، المتمثل في أستاذ واحد لكل عشرين طالب.

واستفادت الوزارة من 4112 منصبا ماليا مخصص لتوظيف الأساتذة بعنوان السنة المالية 2025، وهي العملية التي تعني 2941 أستاذا باحثا، 719 أستاذا استشفائيا جامعيا، 156 باحثا دائما و185 باحثا متعاقدا.

كما تعكف الوزارة على مواصلة تعزيز الرقمنة بالقطاع، إلى جانب تحديث عروض التكوين، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

وتعزز القطاع بجامعة علوم الصحة، مع استحداث ليسانس في اللغة الانجليزية الطبية، بالإضافة إلى 50 عرض تكوين جديد، من بينها 14 عرضا مخصصا لحاملي شهادة البكالوريا-آداب، بهدف إعطائهم فرصة للعمل في مجالات ذات صلة بالنشاط الاقتصادي.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، كمال بداري، على أن الإصلاحات التي عرفتها الجامعة أسفرت، في المجال الاقتصادي، على “إنشاء 422 مؤسسة فرعية موزعة على مختلف المؤسسات الجامعية، من المتوقع أن يرتفع عددها إلى 490 مؤسسة مساهمة في خلق الثروة، علما أن 250 مؤسسة منها بدأت نشاطها الاقتصادي”.

إضافة إلى إحصاء قطاع التعليم العالي 117 مسرعة تساهم في استحداث مؤسسات ناشئة للطلبة، واستحداث 117 مركز تطوير للمقاولاتية، إضافة إلى شروع 76 مؤسسة ناشئة في النشاط، والتي يتوقع أن تبلغ مع نهاية السنة الجارية 235 مؤسسة من هذا النوع.

وبناء على كل هذا، يتوقع بداري المساهمة في استحداث 15205 منصب شغل مع نهاية السنة، مع رقم أعمال يقدر بـ 19,67 مليار دج.