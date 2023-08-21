مليوني طفل يعانون من الأزمة في النيجر

حسب الأمم المتحدة

يعاني مليوني طفل من الأزمة في النيجر وانعكاساتها حس ما أعلنت عنه منظمة اليونيسيف، أطفال يعانون من سوء التغذية ومن غياب اللقاحات.

“إن الوضع الحالي مقلق للغاية ويضيف عبئًا ثقيلًا على المشهد الإنساني المتردي بالفعل، حيث ينتشر سوء التغذية الحاد بين الأطفال ويصل درجات مرتفعة للغاية – وهو أحد أسوأ الأوضاع في غرب ووسط أفريقيا” ، هكذا صرح ممثل اليونيسيف في النيجر، ستيفانو سافي.

حسب ذات المصدر يعاني أكثر من مليوني طفل بسبب الأزمة السياسية التي دخلت فيها النيجر عقب الإنقلاب على الرئيس محمد بازوم يوم 26 جويلية 2023. ويحتاج هؤلاء الأطفال للمساعدة الإنسانية العاجلة.

وضعية ساءت بعد العقوبات

حسب مسؤول اليونيسيف، فالوضعية السيئة التي يعيشها هؤلاء الأطفال في هذا البلد الفقير ليست وليدة الإنقلاب. بل ما حدث هو أنها ساءت أكثر بعد الإنقلاب والعقوبات التي فرضتها المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على النيجر.

“حتى قبل الاضطرابات المدنية الأخيرة وعدم الاستقرار السياسي في النيجر، يعاني ما يقدر بنحو 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية في عام 2023، بما في ذلك ما لا يقل عن 430.000 طفل يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية فتكًا”. يقول ستيفانو سافي.

وهي أرقام مرشحة للإرتفاع حسب مسؤول اليونيسيف في حالة استمرار الوضعية على ما هي عليه. “من المرجح أن يرتفع هذا الرقم إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مع الانكماش الاقتصادي الذي يؤثر على الأسر ومداخيلها”.

مسؤول اليونيسيف قال أن المنظمة لا تزال تقدم دعما إنسانيا لأطفال النيجر، وأرسلت أغذية علاجية إلى 1300 مركز صحي في النيجر، وهذا شهر جويلية. وهذا ما سيسمح بمعالجة 100 ألف طفل في الأشهر المقبلة.

المساعادات غير كافية

ستيفانو سافي قال أن هذه المساعدات تبقى غير كافية لمعالجة الأطفال الذين يعانون. كما أشار إلى أنه “مع النقص الأخير في الكهرباء، واعتماد 95٪ من البنية التحتية لسلسلة التبريد في النظام الصحي على الكهرباء، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تعرض لقاحات الأطفال والإمدادات الأخرى للخطر”.

اليونيسيف وعلى لسان مسؤولها في النيجر أعربت أيضا عن استياءها بسبب بقاء مساعداتها الضرورية، نحو النيجر معلقة في عديد نقط الدخول لهذا البلد. المساعدات تتمثل في لقاحات وأغذية لمعالجة سوء التغذية، قالت أنه يجب إدخالها و”بسرعة”، لأن تأخرها أكثر سيتسبب في تعرضها للتلف.

ممثل اليونيسف طالب أيضا كل أطراف النزاع في الأزمة في النيجر للعمل على إيصال الإعانات إلى الأطفال والعائلات المتضررة. “ندعو أيضًا إلى حماية البرامج الإنسانية الأساسية من تأثير العقوبات وخفض التمويل”. قال ستيفانو سافي