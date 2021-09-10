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الجزائر
تسويق سينوفاك بـ9 دول أوروبية

مليون جزائري تلقوا لقاح كورونا منذ الرابع سبتمبر

خ. م
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مليون جزائري تلقوا لقاح كورونا منذ الرابع سبتمبر

أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، الدكتور جمال فورار، أن السلطات العمومية تسعى من خلال توسيع حملة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 إلى ضمان دخول اجتماعي آمن، كاشفا أنه تم تلقيح مليون مواطن منذ الرابع سبتمبر الماضي.

وأوضح المسؤول ذاته الذي هو أيضا الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة “وسعت من حملة التلقيح إلى غاية 17 سبتمبر 2021 لضمان دخول اجتماعي آمن من فيروس كورونا”، مشيرا إلى أنه تم الشروع منذ منتصف شهر أوت 2021 في تلقيح مستخدمي الجامعات والمعاهد، ثم عمال قطاع التربية والوسط الرياضي منذ بداية شهر سبتمبر قصد تمكين استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه الحملة.

وبخصوص المنحى التنازلي للوضعية الوبائية، أرجع الدكتور فورار ذلك إلى توسيع حملة التلقيح والالتزام بالقواعد الاحترازية التي تبقى – مثل ما قال – “أفضل وسيلة” للحد من تفشي الفيروس.

وبالمقابل، أرجع الارتفاع الحالي للوفيات إلى “الحالات الخطيرة التي تم استشفاؤها خلال بلوغ الفيروس ذروته في الأشهر الأخيرة”.

وفيما يتعلق بالرمز الشريطي للقاح (code QR)، قال الدكتور فورار إنه “متوفر” وعلى الراغبين في الحصول عليه أن يتوجهوا إلى المراكز التي تمت فيها عمليه التلقيح، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل على جعله في “متناول الجميع” عبر الأرضية الرقمية.

وبخصوص تساؤلات المواطنين حول مدى فعالية لقاح سينوفاك الصيني، أوضح المسؤول ذاته أن هذا اللقاح “تم اعتماده من طرف المنظمة العالمية للصحة وتسويقه على مستوى 9 دول أوروبية وهو لا يطرح أي إشكال”.

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