مليون حرفي في الجزائر ينتظرون الدعم للمساهمة في الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، وجود مليون حرفي في الجزائر، 500 ألف فقط منهم يملكون بطاقة النشاط، مسجلين لدى الجهات المعنية، حيث أصبح من الضروري حسبه، استغلال إبداعات ومنتجات هؤلاء، للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال بولنوار، على هامش ندوة تحت عنوان “الحرف والصناعات التقليدية بين ترقية المهنة والمساهمة في التنمية الاقتصادية”، تزامنا مع اليوم الوطني للحرفي المصادف لـ9 نوفمبر، إن الوقت حان لإعادة الاعتبار للحرفيين، خاصة أنّ عددهم اليوم قد يساهم في خلق مليون و200 ألف منصب شغل، موضحا أنّ الحرف تربط المجتمع بماضيه وحاصره، وتساهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفر مناصب شغل والترويج للجانب السياحي وتقليص فاتورة الاستيراد.

ودعا حاج الطاهر بولنوار، إلى مرافقة الحرفيين، وتوفير المادة الأولية لهم، مع تخصيص شبكات توزيع المنتجات التقليدية والحرفية.

وقال المتحدث إن إعداد برامج تكوين وتأهيل خاصة بالحرفيين قد يساهم في تطوير وإثراء المعارض المحلية والدولية ويربط شركات مع متعاملين أجانب.