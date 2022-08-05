مليون كتاب للإنجليزية جاهز لتلاميذ الابتدائي

التوزيع وطنيا على كافة المدارس قبل 10 سبتمبر

ستشرع وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، في طبع 950 ألف كتاب جديد في مادة الانجليزية، والتي ستوجه خصيصا لتلاميذ الثالثة ابتدائي فقط، ليتم توزيعها على المدارس الابتدائية في آجال أقصاها 10 سبتمبر المقبل، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعلن مؤخرا عن الشروع في تدريس المادة بصفة رسميا بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2022/2023.

طبْع الكمية يستغرق 7 أيام فقط وموجّه حصريا للسنة الثالثة

أفادت مصادر رسمية لـ”الشروق” بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، من خلال مصالحه المختصة، سيطبع 950 ألف كتاب جديد في مادة الانجليزية والتي ستوجه خصيصا لتلاميذ الثالثة ابتدائي، خلال شهر أوت الجاري، وهي العملية التي ستستغرق في المجمل أسبوعا واحدا فقط، ليكون الكتاب جاهزا بكميات وفيرة في بداية الدخول المدرسي المقبل، وذلك بفضل التجهيزات والوسائل المتطورة التي تدعم بها الديوان مؤخرا، على أن يتم الشروع في نقلها وتوزيعها على حوالي 20 ألف مدرسة ابتدائية انطلاقا من تاريخ 10 سبتمبر القادم من قبل المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي.

الديوان يستبق الدخول بالشروع في تسويق 70 مليون كتاب

وأكدت مصادرنا بأن قرار إدراج مادة الانجليزية بالتعليم الابتدائي، سيطبق على أرض الواقع بصفة تدريجية، إذ سيمس هذه السنة الدراسية تلاميذ السنة الثالثة، على أن يشمل باقي المستويات التعليمية أي الرابعة والخامسة في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن اللجان المختصة المكلفة بإنجاز كتاب الانجليزية الجديد، والمنصبة من قبل وزير التربية الوطنية، قد أعدت منهاجا مدرسيا سليما تضمن دروسا تتلاءم وأعمار والمستوى المعرفي لتلاميذ الثالثة “ثماني سنوات”، بتحقيق تناغم بين المكتوب والصور والرسوم التوضيحية، لتدريب المتعلم على القراءة الصحيحة منذ نعومة أظافره، حتى يتمكن من اللغتين اللفظية وغير اللفظية، ومن ثمة العمل على تحقيق أهداف تربوية وتعليمية واضحة محددة.

وبخصوص باقي الكتب المدرسية لجميع المواد والأطوار التعليمية الثلاثة، أكدت المصادر ذاتها بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد طبع 70 مليون كتاب، استعدادا للموسم الدراسي القادم، فيما أشارت إلى أن عملية تسويقها قد انطلقت بصفة رسمية عبر مختلف الوسائط والوسائل على غرار البيع الإلكتروني، المكتبات الخاصة، نقاط البيع والمعارض، وستعرض بنفس الأسعار المقننة دون زيادات، لأجل تسهيل العملية على الأولياء ومن ثمة وضع حد لوقوفهم في طوابير لساعات طويلة للحصول على الكتاب.

كما تقرر فتح معرض لبيع الكتب المدرسية بقصر المعارض “صفاكس” بالجزائر العاصمة في الفاتح سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى فتح معارض عبر مختلف ولايات الوطن، فيما أكدت مصادرنا بأن الديوان قد تمكن من بيع 50 مليون كتاب من أصل 80 كتابا تم طبعه بعنوان الموسم الدراسي المنصرم 2021/2022.

ويذكر أن وزير التربية الوطنية قد أكد على جاهزية مصالحه للتكفل بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، من خلال تجسيد قرار الرئيس تبون في الآجال المحددة للدخول المقبل في كل جوانبه والمتعلقة بالمنهاج، الكتاب المدرسي، التأطير، التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة.