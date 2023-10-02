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الجزائر
دخلت حيز التنفيذ بداية من أكتوبر بأثر رجعي من شهر ماي

مليون و200 ألف شخص يستفيدون من زيادات المنحة التضامنية

حورية. ب
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مليون و200 ألف شخص يستفيدون من زيادات المنحة التضامنية
أرشيف

ثمّن المستفيدون من المنحة التضامنية الزيادات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر، حيث ارتفعت المنحة التي كان آخر تثمين لها سنة 2008، إلى 7 آلاف دج بالنسبة لمختلف الفئات المستفيدة من هذا الجهاز، وإلى 12 ألف دج بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بالإعاقة مائة بالمائة.
وكشف المكلف بالإعلام بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة في تصريح لـ”الشروق”، أن المنحة سيستفيد منها ما يزيد عن مليون و200 ألف مستفيد، من مختلف الشرائح المعوزة بدون دخل وغير قادرة على العمل، على غرار الأشخاص المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء المطلقات أو الأرامل ربات العائلات، وكذلك الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية العلاج تسبّب لهم العجز.
وأضاف المتحدث، أن المعنيين قد استلموا قيمة المنحة بقيمتها الجديدة من مراكز البريد، مع أثر رجعي من شهر ماي الفارط، موضحا أن الجهاز يهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية، بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكّنهم من الاستفادة من بطاقة “الشفاء” والمزايا المتعلقة، لاسيما الرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنية في هذا المجال بالنسبة للأشخاص المعوقين.
وقال المكلف بالإعلام بوزارة التضامن، إن قرار تثمين المنحة التضامنية يضاف إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة من أجل دعم الفئات الهشة، على غرار القرار الذي اتخذه سابقا فيما يتعلق بتكثيف جهود الحكومة من أجل دعم المرأة الماكثة في البيت للانخراط في الإنتاج الوطني، عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة تمكّنها من الخروج من بوتقة الاتكالية إلى دائرة الاستقلالية المالية.

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