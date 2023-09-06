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الجزائر

مليون و600 ألف زائر لحديقة التجارب منذ بداية السنة

الشروق أونلاين
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مليون و600 ألف زائر لحديقة التجارب منذ بداية السنة
حديقة التجارب الحامة الجزائر العاصمة

كشف مدير إدارة حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة عبد الكريم بولحية، أن الحديقة استقبلت أكثر من مليون و600 ألف زائر منذ بداية السنة الجارية. 

وأوضح المدير عبد الكريم بولحية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “أن عدد زوار حديقة التجارب منذ الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت بلغ 1.683.135 زائر”.

و”منهم 1.192.879 زائر من فئة الكبار و276.216 من فئة الصغار و214.040 من فئة المجموعات الكشفية، دور الشباب، رياض الأطفال والنوادي وأطفال الجنوب من المصطافين”.

وسجّلت حديقة التجارب حسب المسؤول نفسه خلال موسم الصيف أي من 1 جوان إلى 31 أوت “ما لا يقل عن 926.203 زائر”.

كما كشف بولحية أنه تمّ “تنظيم العديد من النشاطات التربوية الترفيهية للأطفال على وجه الخصوص. على غرار الألعاب البهلوانية، ورشات للرسم، معرض للحرفيين، بالإضافة الى الورشات البيئية التحسيسية”.

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