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الجزائر
في الثلاثي الأول من سنة 2023

مليون و700 ألف مسافر عبر مطار هواري بومدين

الشروق أونلاين
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مليون و700 ألف مسافر عبر مطار هواري بومدين
مطار هواري بومدين الجزائر العاصمة

بلغ عدد المسافرين عبر مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، حوالي مليون و700 ألف مسافر عبر قرابة 17.500 رحلة محلية ودولية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين مسافرين سجلت خروج حوالي 270 ألف مسافر ودخول أزيد من 276 ألف مسافر، بالنسبة للرحلات الداخلية.

أما بالنسبة للرحلات الدولية، فسجلت ذات الجهة خروج أزيد من 640 ألف مسافر. ودخول حوالي 511 ألف مسافر خلال نفس الفترة.

وبلغ المعدل اليومي للمسافرين المعالجين عند الخروج 7100 مسافر، و5680 مسافر عند الدخول. حسب المصدر نفسه.

وارتفع عدد المسافرين مقارنة بالسنة الماضية، حيث تمّ تسجيل حوالي 6 ملايين و380 ألف مسافر بين رحلات داخلية ودولية.

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