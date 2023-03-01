ممثلا لرئيس الجمهورية.. الوزير الأول في أذربيجان (فيديو)

الوزير الأول في أذربيجان

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حلّ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، بعاصمة أذربيجان باكو.

الوزير الأول سيشارك هناك في أشغال اجتماع على مستوى القمة، لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز يوم الخميس.

وحسب بيان للوزارة الأولى، سيخصّص الاجتماع لملف “الاستجابة للإنعاش العالمي في فترة ما بعد جائحة كورونا”.

وتأسست حركة عدم الانحياز عام 1961، لمناهضة الحرب الباردة التي نشبت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.