-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ممثلا لرئيس الجمهورية : الوزير الأول يحل بالكويت

الشروق أونلاين
  • 178
  • 0
ممثلا لرئيس الجمهورية : الوزير الأول يحل بالكويت
لقطة شاشة.
الوزير الأول نذير العرباوي مع أمير دولة الكويت

وصل اليوم الإثنين، 18 ديسمبر، الوزير الأول نذير العرباوي مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إلى الكويت أين استقبل من قبل أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وحسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول، فحل نذير العرباوي بالكويت ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث نقل الوزير الأول تعازي رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت، على إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب بالمناسبة، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل، مشيدا بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين و مستذكرا مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر والدور الهام للسيد رئيس الجمهورية في إنجاح مخرجاتها، حسب ذات بيان.

مقالات ذات صلة
العرباوي يتوجه إلى الكويت لنقل تعازي الرئيس تبون في وفاة الأمير نواف

العرباوي يتوجه إلى الكويت لنقل تعازي الرئيس تبون في وفاة الأمير نواف

ممنوع إبرام عقد زواج جديد للمتهربين من دفع النفقة

ممنوع إبرام عقد زواج جديد للمتهربين من دفع النفقة

مختل يقتل والده بطعنتين معتقدا أنه قتل “المسيح الدجال” في باتنة

مختل يقتل والده بطعنتين معتقدا أنه قتل “المسيح الدجال” في باتنة

وفاة أمير الكويت.. الرئيس تبون يبعث رسالة تعزية

وفاة أمير الكويت.. الرئيس تبون يبعث رسالة تعزية

“الشروق” تنقل ابتهاج أهل الهضاب العليا بتساقط الثلوج

“الشروق” تنقل ابتهاج أهل الهضاب العليا بتساقط الثلوج

موسم السياحة الصحراوية.. ديدوش يزور أدرار

موسم السياحة الصحراوية.. ديدوش يزور أدرار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد