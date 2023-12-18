ممثلا لرئيس الجمهورية : الوزير الأول يحل بالكويت

وصل اليوم الإثنين، 18 ديسمبر، الوزير الأول نذير العرباوي مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إلى الكويت أين استقبل من قبل أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وحسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول، فحل نذير العرباوي بالكويت ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث نقل الوزير الأول تعازي رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت، على إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب بالمناسبة، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل، مشيدا بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين و مستذكرا مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر والدور الهام للسيد رئيس الجمهورية في إنجاح مخرجاتها، حسب ذات بيان.