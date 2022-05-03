ممثلة ألمانية تتلقى العلاج بسبب تقليدها لميركل

تعاني أشهر ممثلة ألمانية من آلام في الظهر بسبب تقليدها للمستشارة الألمانية السابقة إنجيلا ميركل لنحو عقدين من الزمن.

وقدمت أنطونيا فون روماتوفسكي “سكتشات”سياسية ساخرة انتقدت فيها ساسة ألمان بارزون، ولكن ما جعلها تحظى بشهرة واسعة هو تقليديها لميركل، حيث تتقمص شخصيتها وتظهر بمظهرها وتقلد صوتها.

وبدأت أنطونيا هذه المهمة بعد تعيين انجيلا مستشارة لألمانيا سنة 2005 وإلى غاية انتهاء ولايتها التشريعية السنة الماضية.

وخلال هذه المدة، كانت هذه الممثلة الألمانية تنزل ضيفة على البرامج السياسية الساخرة بشكل دوري، وقيل إن انجيلا كانت تستمتع بعروضها عند مشاهدتها.

وبعد خروج ميركل من الساحة السياسية، اعترفت أنطونيا البالغة من العمر 45 سنة في حوار لصحيفة ألمانية، أنها تقليدها لميركل جعلها تصاب بآلام في الظهر تتطلب حصصا علاجية كل شهر بسبب تقليدها لمشية ميركل ووقفتها.

وأوضحت الممثلة المسرحية للصحفية، قائلة:” للسيدة ميركل ظهر متقوس قليلا، يشبه ظهر السلحفاة، ولتقليد صوتها كان عليّ” أن أقف تماما مثلها، ما يعني أنه كان عليّ دائما الانحناء شيئا ما إلى الأمام”.

وعلى مستوى الوجه، قالت فون روماتوفسكي، إنه نتيجة تقليدها لميركل لساعات طوال على خشبة المسرح، أو في إطار التمرينات التي تواظب عليها بشكل يومي, ظهرت حول فمها تجاعيد.

ورغم أن أنطونيا دفعت ثمن تقليد المرأة الألمانية القوية من صحتها، إلا أنها لا تنوي أن تتخلى عن تقمص شخصيتها لكونها مازالت تتمتع بشعبية كبيرة رغم أنها لم تعد مستشارة.

يُذكر، أنه من بين الشخصيات التي قلدتهم فون روماتوفسكي، شخصية وزير الداخلية الألمانية السابقة، والأمينة العامة لحزب ميركل سابقا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، بحسب ما ورد في موقع ” دوتشيه فيلا”.