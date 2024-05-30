ممثلة أمريكية شهيرة تستنكر قتل الأطفال في غزة

استنكرت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينا أورتيغا، الصمت العالمي إزاء قتل الأطفال الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت أورتيغا، في منشور عبر حسابها على إنستغرام: “بينما يُذبح آلاف الأطفال، تناقش الجماهير وقف إطلاق النار”، وتساءلت باستنكار: “أين الإنسانية؟!”.

وشاركت أورتيغا صورة لأسرة فلسطينية في منشورها عن غزة، الثلاثاء، عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وخلال الساعات الـ48 الماضية ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بخيام النازحين في مدينة رفح، أسفرت عن استشهاد 72 فلسطينيا وفق مصادر محلية ونحو 200 بحسب مسؤولة أممية، وسط تباين الأرقام نظرا لوجود عدد كبير من الإصابات الحرجة دون تدخل طبي بسبب خروج مستشفيات في المدينة عن الخدمة.

وبعد استبعاد الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا من طاقم فيلم “7 سكريم” بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين، حذت الممثلة أورتيغا حذوها أيضا بالانسحاب من الفيلم.

وزعمت الصحف الأمريكية أن أورتيغا انسحبت من الفيلم كرد فعل على طرد باريرا بعد منشوراتها الداعمة لفلسطين، ولاحقا تركت أورتيغا تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday الذي تقوم ببطولته.

من جهته، قال مخرج الفيلم كريستوفر لاندون إن “الإنتاج تحول الآن إلى كابوس”، وأعلن استقالته من منصبه.

ووقعت المجازر الأخيرة في رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.

ومنذ سنوات تتعرض الفنانة الأمريكية، “جينا أورتيغا”، لحملة إعلامية ممنهجة من ناشطين ووسائل إعلام إسرائيلية، بعد تعبيرها عن تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وكانت أورتيغا قد قالت في مارس 2022 “علينا ألّا نتخلى عن شعوب أوكرانيا واليمن وفلسطين وكشمير والعراق وسورية … والقائمة تطول للأسف”.