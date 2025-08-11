ممثلة بريطانية شهيرة تعيد الحديث عن عرض ترامب لها يوم طلاقها!

أعادت ممثلة بريطانية شهيرة الحديث عن عرض تلقته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم نفسه الذي صدر فيه حكم طلاقها من الممثل كينيث براناه عام 1998، وهو ما ذكرته سابقا في عديد المناسبات.

وخلال مشاركتها في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، أوضحت إيما تومسون، أنها تلقت اتصالا من ترامب أثناء تصويرها لفيلم Primary Colors، وهو فيلم سياسي ساخر يتناول صعود الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وقالت تومسون للجمهور إنها كانت في غرفة الاستراحة عندما رن هاتفها، لتجد أن المتصل هو ترامب نفسه، الذي دعاها لزيارة أحد أملاكه الجميلة وتناول العشاء معه. في البداية ظنت أن الأمر مزحة، لكنها أعربت عن امتنانها للعرض وأخبرته بأنها ستعاود الاتصال به.

في ذلك الوقت، كان ترامب قد انفصل عن زوجته مارلا مابلز، بينما كانت تومسون تمر بإجراءات طلاقها. لاحقًا أدركت أن موعد الطلاق الرسمي كان في نفس يوم الاتصال، ما جعلها تعتقد أن فريق ترامب كان يبحث عن “مطلقة مناسبة” ليدعوها.

وأضافت تومسون بنبرة فكاهية أنها تعتبر هذا الاتصال نوعًا من “الملاحقة”، مسترسلة: “لو وافقت على الموعد، ربما كنت سأغير مجرى التاريخ الأمريكي”.

يذكر أن تومسون معروفة بنشاطها السياسي ودعمها لحزب العمال البريطاني، فضلاً عن مشاركتها في حملات حقوق البيئة واللاجئين والمرأة، مما يجعل هذه الحادثة الطريفة جانبًا غير متوقع من حياتها.