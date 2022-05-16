ممثلة “مركز كارتر”: الجزائر تحظى بثقة دولية في وساطة مالي

قالت ممثلة “مركز كارتر” الأمريكية بيز وليامز، إن الجزائر تحظى بثقة دولية في قيادة وساطة مالي، مشيرة إلى أن دول المنطقة بحاجة للعمل أكثر على دعم الاستقرار في المنطقة.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دور قيادة الوساطة الدولية الذي تلعبه الجزائر في مالي يدل على الثقة التي منحتها إياها الدول الأخرى.

ووصفت الدبلوماسية الأمريكية بيزا ويليامز، خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر وزارة الخارجية الوضع في مالي بـ”الحرج” داعية الموقعين على اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر إلى القيام “بأعمال ملموسة” والتحلي “بالتضامن” لتجاوز الأزمة السياسية السائدة في البلاد.

وشددت ممثلة “مركز كارتر”، الذي يتولى دور “المراقب المستقل” لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر وزارة الخارجية، على ضرورة “مرافقة من المجتمع الدولي”،وأن تبدي السلطات المالية “إرادة سياسية” من أجل تطبيق بنود اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأكدت ويليامز ، أنه “لا يمكن الاستمرار في تقديم التوصيات ما لم تقم الأطراف المعنية بتطبيق بنود اتفاق السلام الذي وقعت عليه”.

وأوضحت ويليامز أن “مركز كارتر” قد قدم ما يقارب مائة توصية من أجل تطبيق اتفاق السلام في مالي، داعية السلطات الانتقالية في مالي إلى تجسيد “أعمال حقيقية” من شأنها اخراج البلد من “المأزق السياسي”.

كما أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن دور قيادة الوساطة الدولية الذي تلعبه الجزائر في مالي يدل على الثقة التي منحتها إياها الدول الأخرى.

ومن جهته، شدد رئيس لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، السفير بوجمعة ديلمي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام في مالي وتولي تنفيذه من قبل الموقعين.

وصرح قائلا “لقد لعبت الجزائر كدولة مجاورة دورها المتمثل في التفاوض على هذا الاتفاق. تعمل الوساطة الدولية ولجنة متابعة الاتفاق على ضمان إتمام هذا الاتفاق ولهذا يجب أن يتولى الموقعون تنفيذه”.

لعمامرة يستقبل ممثلة “مركز كارتر” المستقل لمراقبة اتفاق المصالحة في مالي

ويوم 15 ماي2022، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السفيرة الأمريكية بيزا ويليامز، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر ممثلة لـ”مركز كارتر” المراقب المستقل لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، السبت، أن الطرفين تناولا بهذه المناسبة تطورات المساعي والجهود التي تبذلها الجزائر على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، بهدف إعادة بعث مسار تنفيذ الاتفاق من خلال وفاء الأطراف المالية بالتزاماتها وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاق.