ممثلون عن 12 دولة عربية ينظمون ندوة للتضامن مع الشعب الصحراوي

ندد المشاركون في الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالاتتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة”, وطالبوا الأمم المتحدة” بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين العزل و التعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال” .

وجاء ذلك في البيان الختامي, الذي توج أشغال الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي, التي عقدت يومي 23 و 24 فيفري الجاري, بالوحدة السياسية و الادارية الشهيد الحافظ, بحضور عربي مميز من 12 دولة عربية وهي الجزائر موريتانيا, تونس, ليبيا, مصر , العراق فلسطين, سوريا, لبنان , اليمن, الأردن والسودان.

واستحضر المشاركون في الندوة, “معاناة الشعب الصحراوي المقاوم والرافض للظلم و الاحتلال والابتلاع والتغييب”, حيث عبروا عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع نضال الشعب الصحراوي من اجل الحرية والاستقلال والكرامة الانسانية.

وأكد المشاركون, في البيان الختامي، على أنه ” قد حان الوقت لتكثيف التضامن العربي , و الدعم للشعب الصحراوي في تجسيد ايمانهم العميق بحق كل الشعوب في تقرير المصير .

وأضاف البيان ,ان الندوة العربية ” كانت فرصة تاريخية لمناقشة جملة من الأفكار ذات علاقة بالقضية الصحراوية غطت حضورها الدبلوماسي عربيا و تفاعلاتها مع الاعلام العربي و مع منظمات حقوق الانسان العربية, بالإضافة إلى عالم التضامن الإنساني”.

كما استحضر المشاركون خلال الندوة القضية الفلسطينية, باعتبارها توأم القضية الصحراوية من أجل البحث عن أنجع سبل تفعيل التضامن العربي مع القضيتين.

وتكريسا لهذا الجهد , قرر المشاركون في الندوة ” تأسيس تنسيقية عربية للتضامن مع الشعب الصحراوي و التي تأتي ثمرة سنوات طويلة من التضامن من لدن مناضلين و اساتذة و فاعلين جمعويين من عدة دول عربية ” .

وستعمل التنسيقية، وفق البيان , على “تحديد أهداف وطرق واضحة لتجسيد هذا التضامن في فعل ملموس ومؤثر.

وسجل المشاركون في الندوة ببالغ القلق التطورات الخطيرة الناجمة عن نسف المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار , مما دفع بالشعب الصحراوي الى استئناف الكفاح المسلح , مؤكدين على دعمهم للخيارات و القرارات السيدة للشعب الصحراوي بهذا الخصوص .

كما ندد المشاركون بالانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية على غرار ما تعرضت له المناضلة سلطانة خيا و عائلتها”, وطالبوا الامم المتحدة “بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين العزل في منطقة النزاع, و التعجيل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل في التصرف في تقرير المصير و الاستقلال “.

وفي الختام دعا المشاركون في الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي الى ” المزيد من الالتفاف و الوحدة الوطنية لفرض خياراته الضامنة لكرامته و حقوقه الكاملة”.