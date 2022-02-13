ممثلو الجالية بفرنسا يستعجلون الاستثمار في الجزائر

خلال لقاء مع وزير الشباب والرياضة

ناقش أكثر من مائة جزائري مقيم بفرنسا، مسألة تسهيل إجراءات الاستثمار لأبناء الجالية، بالأفكار ورؤوس الأموال، خلال لقاء بتقنية التحاور عن بعد، مع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق.

وأفادت مصادر حضرت اللقاء بأن الاجتماع تم بتنسيق من مسجد باريس الكبير، وحضره 100 من الإطارات والكفاءات الجزائرية في شتى المجالات، على غرار الصحة والاتصالات وعديد القطاعات، إضافة لجمعيات المجتمع المدني لجزائريين نشطين في فرنسا.

ووفق ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن ممثلي الجالية طالبوا بتسهيلات ومساعدات للاستثمار في البلاد وتقديم قيمة مضافة، مشيرة إلى أن العديد منهم حامل للأفكار، ويريدون جلب الأموال إلى الجزائر للاستثمار في قطاعات منتجة عديدة مدرّة للثورة، موضحة أن المتدخلين أجمعوا على أن عراقيل بيروقراطية واجهتهم ولم يتمكنوا من تجسيد الأفكار ولا من الاستثمار بأموالهم، ولا بد من إزالتها.

وبعد نقاش معمق وصريح مع الوزير، تقرر إرسال وفد ممثل عن فعاليات الجالية في قادم الأسابيع إلى الجزائر، سيلتقي وزراء ومسؤولين في القطاع العمومي والشركات وحتى من القطاع الخاص، لتجسيد أفكارهم الاستثمارية وتمكين أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار وإزالة العراقيل البيروقراطية وأخرى تنظيمية، على حدّ قولهم.