ممثلو الجزائر يتعرفون على منافسيهم الخميس

سحب قرعة المنافسات الإفريقية ما بين الأندية 2024- 2025:

يتعرف ممثلو الجزائر في المنافسات الإفريقية ما بين الأندية 2024- 2025، على منافسيهم في الدورين التمهيديين الأوليين للمسابقات، الخميس، بمناسبة عملية سحب القرعة المقررة بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) بالقاهرة (مصر)، ابتداء من الساعة 00ر12 (بتوقيت الجزائر)، بحسب ما أكدته “الشروق”، في عدد أمس، ففي منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، ستكون الجزائر، ممثلة بمولودية الجزائر، بطلة الجزائر 2024، وشباب بلوزداد الوصيف في الترتيب النهائي للرابطة الأولى- موبيليس- 2023- 2024.

وقررت الهيئة الإفريقية، إعفاء خمسة أندية -الأحسن ترتيبا-، من الدور الأول التمهيدي لرابطة الأبطال، وهي: الأهلي المصري (المتوج باللقب)، الترجي التونسي (تونس) ماميلودي ساندونز (جنوب إفريقيا)، تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية) بيترو أتلتيكو (أنغولا).

وإذا كان “الشباب” متعودا على المنافسة الإفريقية الراقية، وهو يستعد لمشاركته الخامسة على التوالي، (رقم قياسي)، فإن “العميد” يعود إلى أحضان المسابقة، بعد أربع سنوات من الغياب. وفي كأس الكونفدرالية، ستكون أندية كرة القدم الجزائرية ممثلة بشباب قسنطينة، صاحب المركز الثالث في ترتيب بطولة الرابطة الأولى للموسم المنقضي، واتحاد الجزائر، حائز المرتبة الرابعة.

وتجرى عملية سحب القرعة بمقر الكاف، بدءا بكأس الكونفدرالية ثم رابطة الأبطال الإفريقية. ويلعب الدور التمهيدي الأول، للمنافستين القاريتين، في الفترة ما بين 16 و25 أوت 2024، بينما يقام الدور التمهيدي الثاني، قبل مرحلة المجموعات، وذلك بين 13 و22 سبتمبر 2024.