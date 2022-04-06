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الجزائر

ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز في كوت ديفوار قريبا

الشروق أونلاين
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ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز في كوت ديفوار قريبا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر فوهو ساهي ألفونس.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة “تركزت المباحثات على بحث فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة لاسيما في مجال استكشاف واستغلال المحروقات والتطوير والبتروكيماويات وكذا في مجال إنتاج وصيانة ونقل الكهرباء”.

وفي هذا السياق تم الاتفاق على تنقل وفد من قطاع الطاقة والمناجم إلى كوت ديفوار مكون من ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز ونفطال.

كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتكوين وكذلك التعاون والشراكة بين البلدين في المجال المنجمي في الجزائر.

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