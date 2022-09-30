ممثل الجزائر في نجوم العلوم: هدفي إنشاء شركة خاصة بسَُم العقارب وتسويقه للمخابر

استطاع المبتكر الجزائري يوسف فرمي أن يضمن مكانا له ضمن السبعة متأهلين إلى نهائيات برنامج نجوم العلوم في نسخته الـ 14 من خلال ابتكاره لجهاز يسمح باستخلاص سم العقارب واستخدامه في صناعة العديد من الأدوية والعقارات.

وفي هذا الصدد أجرى “موقع الشروق أونلاين” حوارا مع فرمي للتعرف أكثر على شخصه وكذا الاختراع الذي أوصله إلى نهائي نجوم العلوم، بالإضافة إلى مشاريعه وأهدافه المستقبلية.

من هو يوسف فرمي؟ العمر، المحافظة، المسار الدراسي..؟

أنا يوسف فرمي من مواليد 1990، ولدت بمدينة عين مليلة ولاية أم البواقي، ترعرعت بمدينة التلاغمة ولاية ميلة، درست الثلاث مراحل الأولى من التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي بالتلاغمة، بعد تحصلي على شهادة البكالوريا التحقت بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة أين تحصلت على شهادة ليسونس في الإلكترونيات العامة، شهادة ماستر في البصريات، شهادة ماستر ثانية من جامعة سانت ايتيان وشهادة دكتوراه في النانو إلكترونيك.

عرفنا على اختراعك وأهميته؟

الجهاز هو منظومة آمنة لإستحلاب العقارب، وسم العقارب من المواد النادرة عالمية وهذه الندرة راجعة لصعوبة استخراجه، هذا الجهاز يسمح باستغلال غريزة العقرب في اصطياد فريسة افتراضية، مكونة من كبسولة ومصدر لموجات فوق صوتية، يفرز العقرب سمه في الكبسولة.

أهمية الجهاز بنفس أهمية السم، والذي يستخدم لصناعة الأدوية والعقارات لعلاج الأمراض المختلفة.

كيف جاءتك فكرة المشاركة في برنامج نجوم العلوم؟

برنامج نجوم العلوم زرع في نفوسنا منذ الصغر همّة للتغيير والتأثير و الإعتزاز بقدرات العرب في إنتاج الأجهزة التكنولوجية التي تفيد العالم.

نجوم العلوم غيرت مفهوم العربي المستهلك إلى العربي المنتج عموما والمبدع المخترع العربي خصوصا. ولطالما كنت من الحالمين الكثر الذين أرادوا المشاركة فيه لإثبات أنفسهم من جهة ولنفع الناس من جهة ثانية والمساهمة في الإبداع العربي.

أنت من ضمن المتأهلين السبعة لنهائيات برنامج نجوم العلوم.. كيف هي المنافسة وماهي فرصكم للتتويج في هذه الطبعة من البرنامج؟

أنا كنت من بين المشاركين عن بعد، وعدم الإطلاع على مشاريع الآخرين كان من الأمور التي منحتني الثقة لعرض مشروعي على لجنة الحكم.

بصراحة أنا لست من محبي المنافسة، عندي أهداف أريد تحقيقها، وأريد بصفة خاصة أن أوظف ما تعلمت من مهارات وما أتقن من أدوات للوصول إلى جهاز متكامل يؤدي وظيفته المخطط لها.

مماهي طموحاتك العلمية في المستقبل وهل ستواصل مشاريعك في الجزائر أم تفضل الاستقرار خارجها؟

أفكر حاليا في إنهاء المشروع في قطر، وكهدف مستقبلي أنشئ شركة خاصة بسم العقارب. يكون فيها مزارع في مختلف البلدان العربية أين يوجد طبعا العقارب واستعمال الجهاز فيها لاستخلاص السم وتسويقه لمختلف المخابر.