ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة يرافع من أجل إنعاش الجمعية العامة للمنظمة

ألحّ ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام الجمعية العامة للمنظمة على ضرورة تجسيد اللائحة المتعلقة بإعادة تنشيط أشغال الجمعية العامة الأممية. وهذا من أجل أن تصبح منظمة الأمم المتحدة “أكثر فاعلية ومردودية”.

حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بن جامع تدخل أمس الجمعة الفاتح سبتمبر، أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بصفته منسق مجموعة بلدان عدم الانحياز، ورافع باسم بلدان الحركة حول مسالة إعادة تنشيط أشغال الجمعية العامة.

أثناء مداخلته، عمار بن جامع، أكد على ضرورةتجسيد اللائحة حول إعادة تنشيط أشغال الجمعية العامة الاممية حتى تصبح الامم المتحدة “أكثر فعالية مردودية” في المستقبل، مذكرا بان هذا النص هو ثمرة مشاورات “شاملة و شفافة و مكثفة”.

ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة اعتبر أن اللائحة المصادق عليها خلال هذه السنة “طموحة”، كما أشار إلى أنها تتضمن “تقدما ملموسا” على مستوى عديد المسائل الهامة، بالخصوص تعزيز مكتب رئاسة الجمعية العامة، وإعادة تأكيد دور الجمعية العامة.

الدبلوماسي الجزائري أكد أيضا أن حركة دول عدم الانحياز مرتاحة للتقدم المسجل من اجل الرفع من فعالية ونجاعة أشغال الجمعية العامة عبر الإجراءات المتخذة مؤخرا.

كما دعا إلى الحفاظ على التقدم المحقق في مسار اختيار و تعيين الأمين العام، مع الحرص على ضرورة تحقيق التوازن من حيث التكافؤ بين النساء و الرجال و التمثيل الجغرافي لما يتعلق الأمر باختيار و تعيين أفضل المرشحين الممكنين لمنصب الأمين العام و المناصب الأخرى الهامة في الأمم المتحدة.