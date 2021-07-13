ممثل الجوية الجزائرية بلندن يخلف مدير قسم الصيانة

العمال يطالبون بتجديد مستعجل لفروع ونقابة المؤسسة

أجرت الجوية الجزائرية قبل أيام، تغييرا على مستوى مديرية قسم الصيانة، حيث تم إنهاء مدير القسم سمير بولعواد، وتم تعويضه بممثل الجوية الجزائرية سابقا في العاصمة البريطانية لندن مراد حشلاف، في وقت يطالب فيه العمال من قيادة المركزية بتجديد الفروع النقابية البالغ عددها 12 إضافة لنقابة المؤسسة.

وجاء هذا التغيير وفق وثيقة صادرة عن المديرية العامة للجوية الجزائرية بتاريخ 7 جويلية الماضي، حيث نصت التعليمة على أن مراد حشلاف، إطار سام بالجوية الجزائرية، يتم تعيينه مديرا بالنيابة لقسم الصيانة وإصلاح الطائرات، وخولت له التعليمة مباشرة النفقات المترتبة عن القسم، بداية من 8 جويلية 2021.

وسبق لمراد حشلاف أن شغل ممثل مكتب الجوية بلندن، في حين استمر سمير بولعواد في منصب مدير قسم الصيانة وإصلاح الطائرات منذ 2017 عقب تعيين الرئيس المدير العام السابق بخوش علاش، وشهدت فترته عدة إضرابات واحتجاجات لعمال لقسم الصيانة، قال العمال حينها إنها بسبب مطالب عالقة.

في سياق آخر، يسود الجوية الجزائرية غليان، لعدم تجديد الهياكل النقابية للشركة التابعة للمركزية النقابية رغم انتهاء عهدتها منذ 2017، والتي يبلغ عددها 12 فرعا نقابيا إضافة لنقابة المؤسسة.

وحسب عمال بالشركة تحدثت إليهم “الشروق”، فإن عدة ملفات نقابية مرتبطة بوضعية العمال بقيت مجمدة بسبب انتهاء عهدة الجوية الجزائرية، متسائلين عن عدم برمجة عملية تجديد النقابات من طرف قيادة المركزية النقابية، رغم أن الأمر يتعلق بنقابة كبرى وجب أن تحافظ على الاستقرار الاجتماعي، وفي وقت باشرت المركزية النقابية إعادة هيكلة عدة فدراليات واتحادات ولائية ونقابات كبرى.

ويسود نقاش بين عمال الجوية الجزائرية وخصوصا على المنصات الاجتماعية (صفحات ومجموعات على شبكة فيسبوك)، مفاده أن وتيرة عمل الشركة في أدنى مستوياتها بسبب القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا، وهو الظرف الأنسب حسبهم لبرمجة عمليات تجديد الفروع النقابية ونقابة المؤسسة في جو من الهدوء والاستقرار، من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدين على أن التجديد حاليا معناه استقرار اجتماعي عند استئناف الشركة لنشاطها بصفة عادية.