ممثل تركي شهير يشتري الابتدائية التي درس بها ويهدمها انتقاما من المعلمين!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن شراء ممثل تركي شهير للمدرسة الابتدائية التي درس بها ومن بعدها هدمها انتقاما من المعلمين.

وقالت تقارير إخبارية إن الممثل التركي “تشاغلار أرطغرل” قام بشراء الابتدائية وهدمها، بعد نشره صورة له وهو يقف على أنقاض المدرسة عبر حسابه على إنستغرام، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

وكتب الممثل الذي جسد دور البطولة في المسلسل التركي الشهير “المنظمة” في منشوره رفقة الصورة: “كان معلمو المدرسة الابتدائية يضربونني دائماً، لذلك أخذت المدرسة بأكملها وهدمتها ولن أبني أي شيء مكانها”.

في ذات السياق اعتبرت صحيفة “يني أسير” التركية أن “تشاغلار” تمكّن من إضحاك متابعيه مرة أخرى بمنشوراته المرحة والفكاهية على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه، بجانب مواهبه الفنية، صنع اسماَ لنفسه مؤخراً بمواقفه المتعاطفة، واختار هذه المرة أسلوباً فكاهياً في التعبير عن ذكرياته في المدرسة الابتدائية.

وأثار منشور الممثل التركي تشاغلار أرطغرل الكثير من الجدل، حيث تلقى آلاف التعليقات، خاصة أن لديه أكثر من 3 ملايين متابع على تطبيق “إنستغرام”.

وانقسمت آراء الأتراك حيال ذلك، فبينما أيد البعض فعل الممثل “الثريّ”، خاصة بعد إعلانه عن شراء المدرسة قبل تدميرها، اعترض البعض الآخر على ما فعله.

ورغم الانتقادات اللاذعة، اكتفى الممثل التركي بإخفاء بعض التعليقات على حسابه في إنستغرام، دون حذف الصور أو إصدار توضيح بشأنها.

وتشير التقارير إلى أن أرطغرل لم يقم بشراء المدرسة أو تدميرها، ويبدو أن المبنى الذي ظهر في الصورة هو في الواقع مدرسته الابتدائية السابقة، ولكن من المرجح أنه تعرض للدمار جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فيفري من العام الماضي.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الممثل المعروف، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.