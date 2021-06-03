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الجزائر

ممثل جديد للبنك الدولي بالجزائر

الشروق أونلاين
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ممثل جديد للبنك الدولي بالجزائر

استقبل وزير الخارجية صبري بوقادوم، الخميس، الممثل الجديد للبنك الدولي بالجزائر، ايمانويل كوفيليي، الذي سلمه أوراق تعيينه.

وقال بوقادوم عبر صفحته الرسمية “استقبلت السيد ايمانويل كوفيليي، الذي سلمني رسائل ديوان بصفته الممثل الجديد للبنك الدولي بالجزائر”.

وأوضح الوزير “تناولنا سبل ترقية الشراكة القائمة بين الجزائر والبنك الدولي، لاسيما تعزيز الخدمات الاستشارية والتحليلية بطلب من السلطات العمومية”.

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