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ممثل جديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر

الشروق أونلاين
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ممثل جديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر
ح.م
لعمامرة مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مساء الثلاثاء، الممثل الجديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر أليستر بولتن.

وحسب بيان للخارجية، فقد تسلّم لعمامرة من بولتن أوراق اعتماده، قبل أن يتحدث معه حول “التعاون بين الجانبين. لاسيما فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين بالجزائر”.

وفي ختام اللقاء بين الطرفين، أعرب الوزير لعمامرة عن “تمنياته بالنجاح لممثل المفوضية الجديد”. مؤكدا “توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مهامه بالجزائر”.

من جهة أخرى، تسلّم لعمامرة أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية فنزويلا البوليفارية،  خوان باوتيستا أرياس بالاسيو.

“وشكّل اللقاء (بين لعمامرة وسفير فنزويلا)، فرصة لاستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وآفاق تعزيزها”، يضيف ذات البيان.

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