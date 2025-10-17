-- -- -- / -- -- --
ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية: الجزائر حقّقت إنجازات كبيرة في مجال الإنتاج المحلي للأدوية

استقبل وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر فانويل هابيمانا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم أولويات القطاع الصحي في البلاد.

وقدّم ممثل المنظمة في مستهلّ اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، رسالة تهنئة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إلى الوزير آيت مسعودان، بمناسبة تعيينه على رأس القطاع.

“وأشاد فانويل هابيمانا بجهود الجزائر والتزامها القوي في تعزيز قدرات نظامها الصحي. وبالتطور الملموس الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، والمؤشرات الصحية الإيجابية التي تعكس مستوى الطب في القطاعين العمومي والخاص”، يقول البيان.

30 تطبيقا لمراقبة سوق الأدوية في الجزائر

كما أثنى ممثل المنظمة على “الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، والذي يغطي اليوم أكثر من 82 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية”.

واعتبر المتحدث هذه الإنجازات “نموذجا يُحتذى به في القارة الإفريقية، في مجال تحقيق الأمن الدوائي والسيادة الصحية”.

وتطرّق الجانبان أيضا إلى “تنظيم المنتجات الصيدلانية و اللقاحات في الجزائر، حيث يجري حاليا الانتهاء من إعداد المستوى الثالث من الإطار التنظيمي (ML3)، الذي سيسمح بتعزيز الرقابة وضمان جودة الأدوية”.

بالإضافة إلى ذلك، تناول اللقاء “أهمية الرقمنة وتبادل البيانات الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث التسيير الصحي، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية”.

وناقش الطرفان كذلك “البرمجة الاستراتيجية للفترة 2026-2027، التي ستُعتمد على مؤشرات دقيقة لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية. مع التركيز على الوقاية كخيار محوري للقضاء على الأمراض المعدية”.

