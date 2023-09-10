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اقتصاد
بموجب اتفاق أمريكي سعودي

ممرات عابرة للقارات لنقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف

الشروق أونلاين
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ممرات عابرة للقارات لنقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف
أرشيف
الطاقة النظيفة

أعلنت حكومتا السعودية والولايات المتحدة يوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وواشنطن، حول تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، لنقل الطاقة النظيفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، إن الاتفاق يهدف إلى استغلال موقع المملكة الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.

“ويسعى هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف. عبر كابلات وخطوط أنابيب، وإلى إنشاء خطوط للسكك الحديدية”، يقول المصدر.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى “تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة. إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية”.

إلى جانب ذلك، ستعمل الممرات العابرة للقارات على “تعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ”.

وسيشمل الاتفاق عدة دول أخرى، حيث “رحّبت المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول في الدول المعنية بممرات العبور الخضراء”.

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