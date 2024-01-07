ممرضان يحاولان الانتحار في قلب مستشفى خنشلة

بسبب توقيفهما عن العمل لأسباب انضباطية

شهدت مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى “أحمد بن بلة” بخنشلة، السبت، حالة من الهلع والفوضى العارمة، إثر حادثة إقدام ممرضين بالمصلحة، وهما شابين في العشرينات من العمر، على محاولة الانتحار.

حيث حمل الأول أعواد ثقاب وقارورة بنزين وأعلن عن نيته في الانتحار حرقا، مما تسبّب له في أذى على مستوى يده اليسرى، بينما قام الثاني بسلخ ذراعه وأماكن أخرى من جسده بسكين أسال دمائه، في صورة أربكت كل المتواجدين بالمستشفى، بمن فيهم المرضى والعمال والأطباء الذين أصيبوا بالصدمة، وجاء هذا على خلفية قرار أصدرته الإدارة بتوقيف المعنيين عن العمل، وهو ما وصفاه بـ”الحقرة”، واستغلال الوظيفة، بينما اعتبرته إدارة المستشفى منطقيا نظير ارتكابهما أخطاء جسيمة، وعدم الالتزام بما يُطلب منهما.

وتدخلت مختلف الجهات من أمن، ودرك، ومديرية الصحة، بغرض تهدئة الوضع، ليتمكّن رفقاء الشابين من تهدئتهما بصعوبة، وتقديم إسعافات أولية لهما بعين المكان، حيث أصيبا بإصابات وحروق متفاوتة الخطورة، في حين دخلت الإدارة في مفاوضات مع ذوي الشابين، الذين هرعوا إلى عين المكان، ومع السلطات الولائية، لدراسة المشكل، واتخاذ القرار المناسب.

“الشروق” حاولت سؤال مدير المستشفى عن القضية، ولكنه رفض استقبالنا رغم العديد من المحاولات، بينما اكتفى مدير الصحة بالقول بأنه فتح تحقيقا إداريا في القضية، وأرسل تقريرا للجهات الوصية، ملتمسا من وزارة الصحة إيفاد لجنة تحقيق بخصوص مشاكل عديدة في المستشفى، خاصة أن قرار التوقيف التحفظي عمره شهر، ولكنه كان مربوطا بإحالة المعنيين لاحقا على مجلس التأديب وهو ما لم يحدث، بحسب أهل الممرضين الموقوفين عن العمل.