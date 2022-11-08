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جواهر

ممرضة تبتر قدم مريض يُحتضر من أجل هذا الغرض

جواهر الشروق
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ممرضة تبتر قدم مريض يُحتضر من أجل هذا الغرض
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تعبيرية

اتهمت ممرضة أمريكية ببتر قدم رجل على قيد الحياة كان يُحتضر، من أجل الاحتفاظ بها لعرضها في معرض التحنيط الخاص بعائلتها.

وقامت الممرضة التي تدعى ماري براون، 38 سنة، والتي تعمل قسم رعاية المحتضرين بمستشفى بولاية ويسكونسن، بقطع القدم اليمني لمريض أصيب بقضمة صقيع دون إذنه أو إذن الطبيب في 27 ماي الماضي، وأبلغت زميلتها أنها تفكر في عرض القدم في معرض التحنيط الخاص بعائلتها بعلامة تقول” ارتدوا أحذيتكم يا أطفال”.

وتم إدخال الضحية إلى مركز فالي هيلث آند ريهاب في سبرينج فالي في مارس الماضي، حيث كان يعاني من قضمة صقيع شديدة في كلتا قدميه.

وبحلول نهاية ماي، كان الأطباء على يقين من أن المريض على وشك الموت بسبب تدهور حالته الصحية، وقال الشهود إن قدمه كانت نخرية، ولم يتم تثبيتها إلا بباقي ساقه بسبب الجلد الميت والأوتار.

وذكرت الشكوى أن الممرضة التي كانت حاضرة عندما قيل إن براون قطعت قدم الرجل في 27 ماي، أفادت أن المريض كان يشد يدها بقوة ويئن أثناء بتر قدمه، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست”.

بعد العملية، قال الرجل لممرضة أخرى إنه شعر بكل شيء وأنه يعاني من آلام مبرحة، بحسب وثيقة المحكمة.

وأوضحت الممرضة المتهمة أنها بترت قدم المريض لتجعله يرتاح، حيث قالت إنها لو كانت مكانه لكان هذا ما تريده.

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