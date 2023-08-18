ممرضة تقتل 7 أطفال حديثي الولادة في بريطانيا

في سلسلة جرائم بشعة

تواجه ممرضة بريطانية في الـ33 من العمر عقوبة السجن مدى الحياة، بعد ارتكابها جرائم قتل 7 أطفال حديثي الولادة، ومحاولة قتل 6 آخرين.

وارتكبت الممرضة جرائمها، حسب ما ذكرته صحيفة “الغارديان”، في مستشفى شمال غربي إنجلترا بين عامي 2015 و2016.

وأوضحت الصحيفة أن القضاء وجّه للممرضة تهمة “تسميم بعض ضحاياها عن طريق حقنهم بالإنسولين. وحقن آخرين بالهواء، أو دسّ الحليب بالقوة في أفواههم”.

وكان بين ضحايا هذه الجرائم “توأمين قتلا في غضون 24 ساعة. ورضيعا يقل وزنه عن كيلوغرام واحد تم حقنه بالهواء، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع”.