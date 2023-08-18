-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
في سلسلة جرائم بشعة

ممرضة تقتل 7 أطفال حديثي الولادة في بريطانيا

الشروق أونلاين
  • 369
  • 0
ممرضة تقتل 7 أطفال حديثي الولادة في بريطانيا
ح.م
صورة الممرضة المتهمة

تواجه ممرضة بريطانية في الـ33 من العمر عقوبة السجن مدى الحياة، بعد ارتكابها جرائم قتل 7 أطفال حديثي الولادة، ومحاولة قتل 6 آخرين.

وارتكبت الممرضة جرائمها، حسب ما ذكرته صحيفة “الغارديان”، في مستشفى شمال غربي إنجلترا بين عامي 2015 و2016.

وأوضحت الصحيفة أن القضاء وجّه للممرضة تهمة “تسميم بعض ضحاياها عن طريق حقنهم بالإنسولين. وحقن آخرين بالهواء، أو دسّ الحليب بالقوة في أفواههم”.

وكان بين ضحايا هذه الجرائم “توأمين قتلا في غضون 24 ساعة. ورضيعا يقل وزنه عن كيلوغرام واحد تم حقنه بالهواء، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع”.

مقالات ذات صلة
مركبة فضائية روسية تلتقط صورتها الأولى لسطح القمر

مركبة فضائية روسية تلتقط صورتها الأولى لسطح القمر

السعودية توقّع “شراكة استراتيجية” مع الدوري الإسباني

السعودية توقّع “شراكة استراتيجية” مع الدوري الإسباني

طائرة تفقد قائدها بعد وعكة مفاجئة في الحمام

طائرة تفقد قائدها بعد وعكة مفاجئة في الحمام

الإستخبارات التركية تعتقل شخصا قلد صوت أردوغان بالذكاء الإصطناعي

الإستخبارات التركية تعتقل شخصا قلد صوت أردوغان بالذكاء الإصطناعي

قريبا.. مركز ثقافي روسي بالجزائر

قريبا.. مركز ثقافي روسي بالجزائر

قادمة من مصر.. زامبيا تحتجز طائرة محملة بملايين الدولارات (فيديو)

قادمة من مصر.. زامبيا تحتجز طائرة محملة بملايين الدولارات (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد