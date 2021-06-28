ممرضة كندية تختطف رضيعا جزائريا بمستشفى مونريال
اتهم جزائري مقيم بكندا، الخميس، ممرضة بمستشفى قريب من مونريال الكندية باختطاف ابنه المولود حديثا.
وظهر الزوج الجزائري رفقة زوجته السورية في فيديو نشرته العربية وهو يتحدث بحسرة عن عملية اختطاف رضيعه بعد أربعة أيام فقط من ولادته.
وقال ميلود جبارة إن الممرضة تواطأت مع حراس بالمستشفى وقامت بعملية الاختطاف بعد أن لفقت بعض التهم له ولزوجته، بحيث حكمت بعدم كفاءتهما لتربيته.
وأضاف: “قالت لزوجتي بأنها رجت الرضيع ولم تعرف كيف تحمله مع أنه مولودها الأول، كما اتهمتها بتهديده بالقتل إن لم ينم”.
#حوادثعنصريه و زوج وزوجه جزاءريان مسلمان، يذهبان ضحية الكناءس الصهيونيه المتطرفه: حيث تتهمهم امرءه باساءة معاملة رضيعهم؛ قبل خطفه بالاتفاق مع الحراس عل طريقة اختطاف اطفال الهنود الحمر ف القرن الفاءت،و مزيدا من حوادث كندا العنصريه ف الروابط: https://t.co/azRYnyDd35
— NadiaKnowledge077 Muslim, married & straight (@knowledge077) June 27, 2021
وبحسب ما أفادت العربية فإن والد الرضيع رفع دعوى قضائية ضد المستشفى في انتظار جلسة علنية للنطق في القضية، كما ناشد السفارة الجزائرية بـ “كندا” للنظر في قضيته ومساعدته لاسترجاع ابنه.
يذكر أن الرضيع ولد يوم 21 جوان 2021، وقد ظهرت والدته في حالة يرثى لها وهي تبكي بحرقة، آملة أن تتمكن من استرداده لأحضانها.
اختطاف طفل في كندا عمره 3 ايام فقط من المشفى بقرية قريبة من مونتريال
من ام سورية واب حزائري
اسم الاب الجزائري ميلود عز الدين جبارة
والام ولدت 21:6:2021
— Yasmine (@Yasmine93175942) June 27, 2021