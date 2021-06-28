ممرضة كندية تختطف رضيعا جزائريا بمستشفى مونريال

والده رفع قضية وناشد السفارة مساعدته

اتهم جزائري مقيم بكندا، الخميس، ممرضة بمستشفى قريب من مونريال الكندية باختطاف ابنه المولود حديثا.

وظهر الزوج الجزائري رفقة زوجته السورية في فيديو نشرته العربية وهو يتحدث بحسرة عن عملية اختطاف رضيعه بعد أربعة أيام فقط من ولادته.

وقال ميلود جبارة إن الممرضة تواطأت مع حراس بالمستشفى وقامت بعملية الاختطاف بعد أن لفقت بعض التهم له ولزوجته، بحيث حكمت بعدم كفاءتهما لتربيته.

وأضاف: “قالت لزوجتي بأنها رجت الرضيع ولم تعرف كيف تحمله مع أنه مولودها الأول، كما اتهمتها بتهديده بالقتل إن لم ينم”.

وبحسب ما أفادت العربية فإن والد الرضيع رفع دعوى قضائية ضد المستشفى في انتظار جلسة علنية للنطق في القضية، كما ناشد السفارة الجزائرية بـ “كندا” للنظر في قضيته ومساعدته لاسترجاع ابنه.

يذكر أن الرضيع ولد يوم 21 جوان 2021، وقد ظهرت والدته في حالة يرثى لها وهي تبكي بحرقة، آملة أن تتمكن من استرداده لأحضانها.