ممرضتان تعنفان رضيعة وتبرران فعلتهما بسبب غريب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممرضتين عراقيتين تقومان بتعنيف رضيعة في قسم الخدج، في حين بررتا فعلتهما بمداعبتها.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، إجراءات عقابية بحق مستشفى أربيل الدولي بعد انتشار المقطع، تتضمن فصل الممرضتين من عملهما لمدة 6 أشهر.

وذكر بيان وزارة الصحة العراقية اجراء يقضي بغلق قسم الخدج لعدم توفره على الشروط الصحية، مع معاقبة مدير المستشفى، وتحويل ملف انتهاك حقوق المرضى إلى المحكمة المختصة.

وحول الحادثة، قالت خالة الطفلة المعنفة، وهي إحدى الممرضتين، إن المقطع تم تصويره بطلب من والدي الطفلة والهدف منه هو مداعبة الطفلة وليس تعنيفها”. .

وأضافت أن “كوادر المستشفى لا يحق لهم استخدام الهواتف داخل العمليات، لكنها أدخلت الهاتف بموافقة إدارة المستشفى”.

من جهتها، أكدت إدارة مستشفى أربيل الدولي، أن “المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تم التلاعب به و تسريعه ووضع الموسيقى عليه والنسخة الاصلية من المقطع المصور محفوظ لدينا”. ، وفقا لوكالة “شفق“.

وأضافت الادارة أن العائلة ليست لديها أي مشاكل مع الممرضتين، لذلك تعمل مع الجهات المعنية لإعادتهما للعمل.