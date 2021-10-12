ممرض ينتحل صفة طبيب ويجري عمليات إجهاض بعين الدفلى

المتهم كان يحرّر وصفات طبية للمرضى

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مليانة شمال ولاية عين الدفلى مؤخرا، من الإطاحة بممرض تابع لقطاع الصحة بالولاية يشغل منصب عون تخدير وإنعاش بإحدى المؤسسات العمومية الإستشفائية، جراء تورطه في ممارسات تتعلق بمهنة الطب مع اختلاس أموال عمومية، ضبط متلبسا بحيازة معدات طبية وشبه طبية دون وجه حق، أدوية مختلفة الأنواع وأختام ومجموعة وصفات وشهادات طبية واستمارات أغلبها ممهورة على بياض تحمل أختام مؤسسات استشفائية تابعة للدولة وأخرى لأطباء.

وبحسب مكتب الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي بعين الدفلى، فإن عملية توقيف المعني جاءت عقب استغلال معلومات عن نشاطه المشبوه المتمثل في قيامه بعمليات إجهاض سرية، ليتم بعد ذلك تحديد هويته وترصد تحركاته، وتوقيفه يوم 6 أكتوبر الأخير على متن سيارته متلبسا بحيازة كمية من المستلزمات الطبية، أدوية مختلفة الأنواع، إضافة لأختام تخص إحدى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالولاية، وبعض الأطباء الممارسين، إضافة لوصفات طبية وجدت أيضا بحوزته ممهورة على بياض بختم بعض الأطباء، إلى جانب وصفات طبية، وشهادات طبية تحمل كلها ختم بعض المؤسسات العمومية الاستشفائية على مستوى تراب ولاية عين الدفلى، وبطاقات تلقيح خاصة بكوفيد 19 ممهورة على بياض، شهادات فحص خاصة بالأطفال ممهورة بختم إحدى أطباء الولاية، استمارات علاج تتعلق بإدارة الضمان الاجتماعي، بخصوص العلاج الطبي ممهورة على بياض بختم أحد أطباء الولاية، شهادة مخبر ممهورة بختم أحد أطباء الولاية، ليتم تحويل المعني مع حجز المركبة، واستكمالا للإجراءات القانونية، تم إخضاع عدة أشخاص للتحقيق من بينهم أطباء وممرضون.

وقد تم تقديم المشتبه به أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة مليانة بموجب ملف جزائي، أين خص بأمر إيداع لأجل جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب، جنحة التحصيل بغير حق على أختام صحيحة ومطبوعات خاصة بإدارات عمومية واستعمالها، وجنحة تقليد ختم خاص بإدارة عمومية، وجنحة اختلاس أموال عمومية.