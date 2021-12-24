“ممرّ شرفي” لِبطلَي العرب بلعمري وبراهيمي

جانب من التكريم (الممرّ الشرفي) الذي حُظي به بلعمري وبراهيمي (صورة نادي قطر)

أقام لاعبو ناديَي قطر والريان مساء الجمعة، ممرّا شرفيا للدوليَين الجزائريَين جمال بلعمري وياسين براهيمي.

حدث ذلك قبيل انطلاق مباراة نادي قطر والضيف فريق الريان، في إطار الجولة العاشرة من عمر بطولة هذا البلد الخليجي.

وجاءت إقامة الممرّ الشرفي، تكريما للمدافع بلعمري ومتوسط الميدان براهيمي، بعد تتويجهما رفقة عناصر المنتخب المحلّي الجزائري بِكأس العرب، نسخة قطر 2021. فضلا عن حيازة براهيمي جائزة أحسن لاعب في هذه المنافسة الكروية الإقليمية.

وخاض بلعمري وبراهيمي كامل أطوار هذه المباراة، الأوّل بِزيّ نادي قطر، والأخير بِألوان فريق الريان.

وفاز نادي قطر بِهدف لِصفر، فبات يجمع 12 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي الريان الرّتبة الـ 9 بِرصيد 9 نقاط.