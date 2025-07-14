“مناجيره” يفتح الباب أمام عودة بلايلي إلى مولودية الجزائر

الترجي رفع راتبه إلى 80 ألف يورو

وضع والد ومناجير اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، حدًا لشائعات تمديد عقده مع الترجي التونسي، كما فتح الباب أمام عودة ابنه إلى مولودية الجزائر والبطولة الوطنية.

ورغم تلقيه عرض مغرٍ من النادي التونسي، بزيادة راتبه الشهري من 60 ألف يورو إلى 80 ألف يورو، قررت عائلة بلايلي أن مغامرة الترجي لن تتجاوز العقد الحالي، الممتد حتى جوان 2026، حيث يتطلع حفيظ بلايلي إلى آفاقٍ أخرى.

وقال حفيظ بلايلي والد الدولي الجزائري في تصريح ليومية “كومبيتيسيون” الرياضية بخصوص الاهتمام الذي يحظى به ابنه، لا سيما في الجزائر:”مولودية الجزائر نادٍ عظيم، وقد ترك يوسف انطباعًا رائعًا هناك… الآن يتعين على المسؤولين المعنيين أن يفعلوا ما يجب عليهم فعله”، مؤكدا على المساهمة الرائعة التي قدمها ابنه عندما ارتدى قميص العميد”.

ثم أضاف: “إن لم يحدث ذلك الآن، فسينضم إلى المولودية في جانفي المقبل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، إن شاء الله”.

دون أن يضيف أي شيء، ألمح والد اللاعب إلى أن فترة الانتقالات الشتوية قد تكون فرصة أخرى لانتقال محتمل.

هذا وأفادت العديد من وسائل الإعلام المحلية بوجود مساعٍ داخلية لتمديد عقد اللاعب الجزائري الدولي مع الترجي: “أكرر مجددًا: يوسف لن يمدد عقده مع الترجي التونسي”.

وكان يوسف بلايلي قد سجل هدفاً حاسماً في كأس العالم للأندية 2025، عندما هز شباك لوس أنجلوس الأمريكي، مانحا الترجي فوزاً ثميناً بنتيجة 1-0، ليؤكد مجدداً قيمته الفنية ودوره القيادي داخل الفريق.

يُذكر أن بلايلي سبق له أن ارتدى قميص الترجي في مناسبتين سابقتين، الأولى بين جانفي 2012 وجانفي 2014، والثانية من جانفي 2018 حتى صيف 2019، قبل أن يخوض تجربة احترافية في صفوف الأهلي السعودي ولاحقاً في فرنسا ثم مع مولودية الجزائر.