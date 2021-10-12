مناجير المنتخب الوطني: أرضية ملعب سيني كونتشي تدهورت مقارنة بما كانت عليه

قال مناجير المنتخب الوطني أمين لعبيدي أن أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي يحتضن مباراة “الخضر” أمام النيجر أمسية الثلاثاء، تدهورت مقارنة بما كانت عليه في الأيام الماضية..

وأضاف مناجير المنتخب في اتصال هاتفي مع “الشروق نيوز” أن أرضية الميدان كانت في حالة جيدة منذ أيام فقط، قبل أن تتدهور حالتها.

من جهة أخرى قال لعبيدي متحدثا عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء النيجر: ” طاقم التحكيم السنغالي من بين أحسن الحكام وليس لدينا تخوف من هذا الجانب”.

وتحدث مناجير المنتخب الوطني عن الظروف المناخية، ودرجة الحرارة التي ستكون مرتفعة في توقيت المباراة، مؤكدا في نفس الوقت أن “الخضر” يتواجدون في أحسن الظروف وجاهزون لرفع التحدي خلال المواجهة.