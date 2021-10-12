-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استئناف النقل البحري ابتداء من الخميس 21 أكتوبر
رياضة

مناجير المنتخب الوطني: أرضية ملعب سيني كونتشي تدهورت مقارنة بما كانت عليه

سليم.ع
  • 979
  • 0
مناجير المنتخب الوطني: أرضية ملعب سيني كونتشي تدهورت مقارنة بما كانت عليه
ح.م
مناجير المنتخب الوطني أمين لعبيدي

قال مناجير المنتخب الوطني أمين لعبيدي أن أرضية ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي يحتضن مباراة “الخضر” أمام النيجر أمسية الثلاثاء، تدهورت مقارنة بما كانت عليه في الأيام الماضية..

وأضاف مناجير المنتخب في اتصال هاتفي مع “الشروق نيوز” أن أرضية الميدان كانت في حالة جيدة منذ أيام فقط، قبل أن تتدهور حالتها.

من جهة أخرى قال لعبيدي متحدثا عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء النيجر: ” طاقم التحكيم السنغالي من بين أحسن الحكام وليس لدينا تخوف من هذا الجانب”.

وتحدث مناجير المنتخب الوطني عن الظروف المناخية، ودرجة الحرارة التي ستكون مرتفعة في توقيت المباراة، مؤكدا في نفس الوقت أن “الخضر” يتواجدون في أحسن الظروف وجاهزون لرفع التحدي خلال المواجهة.

مقالات ذات صلة
سبقاق: الآن استوعبت كلام رئيس الجمهورية عن العصابة

سبقاق: الآن استوعبت كلام رئيس الجمهورية عن العصابة

هذه هي أجرة بن ناصر في الميلان

هذه هي أجرة بن ناصر في الميلان

أكاديمية البارادو تستأنس بِالتجربة البلجيكية

أكاديمية البارادو تستأنس بِالتجربة البلجيكية

بلماضي: سليماني مثال للاعبين الجزائريين وعلينا الحذر من النيجر

بلماضي: سليماني مثال للاعبين الجزائريين وعلينا الحذر من النيجر

“الخضر” يلاحقون الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا في قائمة الأفضل

“الخضر” يلاحقون الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا في قائمة الأفضل

خسارة ثقيلة لِأصاغر “الخضر” بِفرنسا

خسارة ثقيلة لِأصاغر “الخضر” بِفرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد