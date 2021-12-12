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رياضة

مناجير المنتخب الوطني يكشف عن الحالة الصحية لبلايلي

سليم.ع
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مناجير المنتخب الوطني يكشف عن الحالة الصحية لبلايلي
ح.م

قال المناجير العام للمنتخب الوطني، أمين العبدي أن بلايلي يتواجد في صحة جيدة، وأن الفحوصات التي خضع لها كانت مطمئنة.

وأكد العبدي في اتصال مع “الشروق نيوز”، أن بلايلي شعر بآلام ودوار في الرأس بعد مباراة المغرب، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على حالته.

وأضاف مناجير المنتخب الوطني: “بلايلي كان قد سقط في المباراة بعد تدخل أحد مدافعي المغرب، وهناك من قال بأنه أصيب بعد المباراة خلال الاحتفال، وحتى هو شخصيا لم يعرف سبب الدوار الذي أصيب به”.

وتابع العبدي: “من باب الحيطة خضع بلايلي للفحوصات اللازمة، والحمد لله، هو في صحة جيدة”.
وتحدث مناجير المنتخب عن بغداد بونجاح، حيث قال: “بغداد كان يرغب بشدة في المشاركة أمام المغرب، لكن طبيب الفريق قرّر عدم المغامرة به”.

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