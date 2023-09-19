“مناجير” شهير: الفراغ الذي تركه بن ناصر لا يُمكن سدّه

أشاد أحد أشهر وكلاء اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بِالقدرات الفنية التي يحوزها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ومعلوم أن بن ناصر ما زال يخضع للعلاج، منذ إصابته الخطيرة في الرّكبة شهر ماي الماضي.

وقال الإيطالي لوتشانو مودجي إن غياب متوسّط الميدان بن ناصر، أثّر سلبا على فريقه ميلان آسي، حينما خسر بِنتيجة ثقيلة (1-5) أمام الجار والغريم التقليدي نادي الإنتر.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة مساء السبت الماضي، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الإيطالية.

وأضاف مودجي في تصريحات نشرها موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، الثلاثاء، أن لاعبي خطّ وسط الميلان نسخة مطلع الموسم الجديد، تنقصهم خبرة بن ناصر في مساعدة عناصر الدّفاع، وتحصين الجبهة الخلفية.

ويُفترض أن يعود إسماعيل بن ناصر إلى المنافسات الرّسمية، في ديسمبر المقبل، أو مطلع العام الدّاخل، على أقصى تقدير.