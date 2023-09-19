-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“مناجير” شهير: الفراغ الذي تركه بن ناصر لا يُمكن سدّه

علي بهلولي
  • 272
  • 0
“مناجير” شهير: الفراغ الذي تركه بن ناصر لا يُمكن سدّه
ح.م

أشاد أحد أشهر وكلاء اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بِالقدرات الفنية التي يحوزها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ومعلوم أن بن ناصر ما زال يخضع للعلاج، منذ إصابته الخطيرة في الرّكبة شهر ماي الماضي.

وقال الإيطالي لوتشانو مودجي إن غياب متوسّط الميدان بن ناصر، أثّر سلبا على فريقه ميلان آسي، حينما خسر بِنتيجة ثقيلة (1-5) أمام الجار والغريم التقليدي نادي الإنتر.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة مساء السبت الماضي، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الإيطالية.

وأضاف مودجي في تصريحات نشرها موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، الثلاثاء، أن لاعبي خطّ وسط الميلان نسخة مطلع الموسم الجديد، تنقصهم خبرة بن ناصر في مساعدة عناصر الدّفاع، وتحصين الجبهة الخلفية.

ويُفترض أن يعود إسماعيل بن ناصر إلى المنافسات الرّسمية، في ديسمبر المقبل، أو مطلع العام الدّاخل، على أقصى تقدير.

مقالات ذات صلة
غلق ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة بسبب الأشغال؟

غلق ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة بسبب الأشغال؟

الطيّب مزياني يلتحق رسميا بالنادي الإفريقي التونسي

الطيّب مزياني يلتحق رسميا بالنادي الإفريقي التونسي

هذه أبرز صفقات بورصة ميركاتو الموسم الجديد

هذه أبرز صفقات بورصة ميركاتو الموسم الجديد

أوّل مباراة رسمية لـ “شعيبي” بِزيّ نادي فرانكفورت

أوّل مباراة رسمية لـ “شعيبي” بِزيّ نادي فرانكفورت

لماذا أصرّ بلماضي على السّباحة مع “القروش الزّرقاء”؟

لماذا أصرّ بلماضي على السّباحة مع “القروش الزّرقاء”؟

بلوزداد يضع قدما في دور المجموعات

بلوزداد يضع قدما في دور المجموعات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد