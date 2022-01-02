مناد وحسام حسن والطرابلسي أساطير عربية خطفت الأضواء

خلال النسخ 32 السابقة من أمم إفريقيا

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية تألق عديد النجوم العرب على مدار تاريخها، إذ نجحوا في خطف الأضواء والمساهمة في تتويج منتخباتهم بالألقاب، فدخلوا سجلات البطولة القارية من الباب الكبير.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بين 9 جانفي، و6 فيفري المقبل، بمشاركة 6 منتخبات عربية سترفع بعضها التحدي للذهاب بعيدا صوب المجد القاري، بينما يسعى آخرون لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ونجح حسام حسن في قيادة منتخب مصر للتتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة خلال النسخة التي أقيمت في بوركينا فاسو عام 1998، إذ أحرز 7 أهداف توّج بها بلقب الهداف بالتساوي مع الجنوب إفريقي مكارثي.

وإجمالا أسهم حسام حسن في فوز مصر بـ3 ألقاب من أصل 7 حصدها الفراعنة في مشاركاتهم بالبطولة القارية. وشارك حسن في نسخة 1986 في القاهرة، ثم اختتم مسيرته الحافلة بالمشاركة في نسخة 2006 بالقاهرة أيضا حيث توّجت كتيبة حسن شحاتة حينها باللقب للمرة الخامسة. وسجل حسام حسن هدفا في ربع نهائي نسخة 2006 فأصبح أكبر لاعب يحرز هدفا خلال البطولة على مدار تاريخها، بعمر 39 عاما و5 أشهر و24 يوما، كما يعد اللاعب الوحيد الذي حقق بطولتين في أمم إفريقيا بفارق زمني 20 عاما.

ويعتبر جمال مناد من أبرز نجوم منتخب الجزائر عبر تاريخه بجانب تألقه خلال بطولات أمم إفريقيا بعدما أسهم في تتويج محاربي الصحراء بأول ألقابهم القارية في نسخة 1990 التي استضافها الخضر.

كما أحرز مناد 4 أهداف خلال نسخة 1990، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي شارك في كأس العالم بالمكسيك 1986. وخلال بطولة أمم إفريقيا بالجزائر 1990 نجح مناد في خطف الأضواء من جميع نجوم المنتخب الجزائري على رأسهم رابح ماجر ولخضر بلومي بعدما تألق وتصدر قائمة الهدافين.

أسهم المدافع التونسي حاتم الطرابلسي في تتويج نسور قرطاج بلقبهم الإفريقي الوحيد بعد الفوز بالبطولة عام 2004 على حساب منتخب المغرب في المباراة النهائية.

ويعتبر الطرابلسي من أبرز لاعبي تونس على صعيد التجارب الأوروبية، خاصة فترته في أياكس أمستردام الهولندي، ثم في مانشستر سيتي الإنجليزي.

يعد أحمد فراس من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المغربية وأسطورة ذهبية نادرة، بالنظر لمستواه المميز الذي قدمه مع أسود الأطلس.

وتوّج فراس تميزه بقميص الأسود من خلال المساهمة في تتويج المغرب باللقب القاري الوحيد في تاريخه، حيث كان أحد نجوم نسخة كأس الأمم الأفريقية 1976 التي نال لقبها المغرب. ويعد فرس الهداف التاريخي للمغرب في كأس أمم أفريقيا برصيد 6 أهداف.