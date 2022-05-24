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رياضة

مناد يسحب قرعة “شان” الجزائر 2023

علي بهلولي
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مناد يسحب قرعة “شان” الجزائر 2023
جمال مناد

يُشارك الدولي الجزائي السابق جمال مناد، في عملية سحب قرعة تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

جاء ذلك بعد أن استلم جمال مناد دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتُجرى العملية بِمقرّ “الكاف” بِالعاصمة المصرية القاهرة، هذا الخميس على الساعة منتصف النّهار بِالتوقيت الجزائري.

وكان جمال مناد قد نال جائزة هدّاف كأس أمم إفريقيا، نسخة الجزائر 1990. بعد أن سجّل 4 أهداف في 5 مقابلات، وساهم بِقوّة في إحراز “الخضر” اللّقب القارّي.

وتنطلق تصفيات منافسة “الشان” في جويلية المقبل، بينما تُجرى النهائيات بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023، وبِمشاركة 18 منتخبا، في أمر غير مسبوق، بعدما كانت البطولة تعرف حضور 16 فريقا وطنيا محلّيا.

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