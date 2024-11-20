منازل للبيع في إيطاليا بدء من 01 يورو

أعلنت شبكة “سي أن أن ” الأمريكية عن قيام قرية “أولولاي” في جزيرة سردينيا الإيطالية بعرض منازل للبيع بأسعار رمزية تبدأ من 1 يورو، بُغية جذب الاستثمارات وإحياء القرية التي باتت شبه خالية من السكان.

وفي حديث مع موقع “أكسيوس” الأمريكي، قال عمدة القرية، فرانشيسكو كولومبو، “إن هذه المبادرة تستهدف الأمريكيين الذين يفكرون في مغادرة البلاد بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئيسية الأخيرة”، واصفا إياهم بـ”البطاقة الرابحة” لإحياء القرية التي تعاني من انخفاض عدد السكان.

وأكد كولومبو، على حصول الأمريكيين المنتقلين للعيش في القرية على “معاملة خاصة وإجراءات سريعة” في شراء المنازل، مضيفاً أن حوالي 100 منزل ما زالت متاحة للبيع، كما أشار إلى أن القرية ستساعد المشترين في جميع خطوات العملية، من ترتيب زيارات المنازل إلى التنسيق مع المقاولين وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

وتم تصميم موقع مخصص للأمريكيين، حيث يدعوهم لاستكشاف الفرص الجديدة في سردينيا بعيداً عن ضغوط السياسة العالمية، عارضاً جمال الطبيعة الإيطالية وتقاليدها العريقة. ويعرض الموقع منازل مهجورة بأسعار تبدأ من 1 يورو، وأخرى جاهزة للسكن بأسعار تصل إلى 100,000 يورو.