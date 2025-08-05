مناصب الشغل بالمئات.. مجمع سونارم يعِد بإقلاع تنموي في بجاية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع “سونارم” بلقاسم سلطاني ممثلين عن مواطني قرية آيت بوزيد المعنيين بعملية نزع الملكية لفائدة مشروع منجم الزنك والرصاص بأميزور – تالة حمزة بولاية بجاية، في لقاء حضره النائب عن ولاية بجاية بالمجلس الشعبي الوطني، ماسينيسا واري، إلى جانب إطارات من المجمع، وذلك لمناقشة آليات التعويض وتسهيل انطلاق المشروع في أقرب الآجال.

وحسب بيان للمجمع فإن هذا اللقاء يأتي في إطار المقاربة الحوارية التي يعتمدها المجمع لتعزيز التواصل مع السكان المحليين، والسعي إلى تدارك التأخر المسجل في وتيرة الإنجاز، خاصة بعد دخول المشروع مرحلة جديدة بإبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات صينية وأسترالية، من خلال الشركة المختلطة “بجاية للزنك والرصاص”، الحائزة على رخصة الاستغلال.

ويمثل المشروع أحد أكبر 12 منجمًا في العالم، باحتياطي يتجاوز 24 مليون طن سنويًا، وسيُستغل بتكنولوجيات نظيفة ومتقدمة، بما يعزز تموقع الجزائر كلاعب أساسي في السوق العالمية للزنك والرصاص.

وخلال اللقاء، عبّر ممثلو المواطنين عن دعمهم لهذا المشروع الهيكلي، وأكدوا ثقتهم في التزام المجمع بضمان تعويضات عادلة، وانخراطهم الإيجابي في إنجاحه، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بمحضر الاجتماع الذي تم التوافق على مضمونه، على أن يُوقّع لاحقًا بطلب من السكان لمواصلة التشاور محليًا.

وأكد مجمع “سونارم” أن هذا المسعى التشاوري يهدف إلى تعزيز التوافقات وتنفيذ خارطة الطريق الميدانية بما يخدم السكان ويسرّع في تجسيد المشروع الاستراتيجي برؤية تشاركية.

ويُتوقع أن يحدث المشروع تحوّلاً اقتصاديًا وتنمويًا في المنطقة من خلال خلق مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم مشاريع الصناعات التحويلية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين البنية التحتية وتنويع النشاط الاقتصادي المحلي.

ويجدد المجمع بهذه الخطوة تأكيده على انفتاحه على محيطه الاجتماعي، وحرصه على إنجاح المشاريع الكبرى وفق رؤية تنموية عادلة ومستدامة يكون المواطن محورها الأساسي.