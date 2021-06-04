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رياضة

مناصب رفيعة لِسواكري ومريجة في الاتحاد الدولي للجيدو

علي بهلولي
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مناصب رفيعة لِسواكري ومريجة في الاتحاد الدولي للجيدو
سواكري ومريجة رفقة أفراد أسرة الاتحاد الدولي للجيدو

فاز الجزائريان سليمة سواكري ومحمد مريجة، بِمنصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجيدو.

جاء ذلك استنادا إلى أحدث بيان للاتحاد الدولي للجيدو، بعد اجتماع عقده بِالعاصمة المجرية بودابيست الأربعاء الماضي.

وتوصف اللجنة التنفيذية بـ “حكومة” أو “مجلس وزراء” الاتحاد الدولي للجيدو، حيث يستفيد الأعضاء من امتياز “طبخ” أهمّ قرارات هذه الرياضة.

وسبق لِسواكري أن مثّلت ألوان المنتخب الوطني للجيدو، ودرّبت صنف الإناث، وتشغل حاليا منصب كاتبة الدولة مكلّفة بِرياضة النخبة. فيما مارس مريجة الرياضة ذاتها، وترأّس اتحادية الجيدو، وأيضا اللجنة الأولمبية الجزائرية لِفترة مُؤقّتة.

وفضلا عن العضوية بِاللجنة التنفيذية، كُلّفت سليمة سواكري بِرئاسة لجنة التطوير بِالإتحاد الدولي للجيدو، وأُسندت إلى محمد مريجة مهمّة رئاسة لجنة التكوين والتدريب بِالهيئة ذاتها.

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