-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مناصرة أول مرشّح لخلافة مقري على رأس حمس

الشروق أونلاين
  • 215
  • 0
مناصرة أول مرشّح لخلافة مقري على رأس حمس
أرشيف
عبد المجيد مناصرة

أعلن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، عن ترشّحه لخلافة عبد الرزاق مقري على رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل.

وقال مناصرة مساء الأحد في منشور على فيسبوك:”أعلن لأعضاء الحركة ومحبّيها، عن نية الترشح لمنصب رئيس حركة مجتمع السلم، الذي سيكون شاغرا في المؤتمر القادم في 18،17،16 مارس 2023″.

وأكد مناصرة التزامه “بقيم الأخوة والوحدة والوفاء. من أجل منافسة نزيهة تقوّي الحركة وتحفظها. كما ترفع من قيمة الحركة وتعلي من رسالتها، وتفعّل دورها في المجتمع والدولة والأمة”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم السبت 28 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 28 جانفي 2023

الطلاق!

الطلاق!

إلغاء ولاية تسجيل المركبة في لوحات الترقيم.. الدرك الوطني يوضح

إلغاء ولاية تسجيل المركبة في لوحات الترقيم.. الدرك الوطني يوضح

الجوية الجزائرية: تذبذب في الرحلات من وإلى إيطاليا

الجوية الجزائرية: تذبذب في الرحلات من وإلى إيطاليا

طبيبة مزيفة تتسبب في وفاة طفل معوق بعين الدفلى

طبيبة مزيفة تتسبب في وفاة طفل معوق بعين الدفلى

الجزائر تعزّي تشاد بعد مقتل 20 شخصا في حادث خطير

الجزائر تعزّي تشاد بعد مقتل 20 شخصا في حادث خطير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد