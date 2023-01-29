مناصرة أول مرشّح لخلافة مقري على رأس حمس

أعلن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، عن ترشّحه لخلافة عبد الرزاق مقري على رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل.

وقال مناصرة مساء الأحد في منشور على فيسبوك:”أعلن لأعضاء الحركة ومحبّيها، عن نية الترشح لمنصب رئيس حركة مجتمع السلم، الذي سيكون شاغرا في المؤتمر القادم في 18،17،16 مارس 2023″.

وأكد مناصرة التزامه “بقيم الأخوة والوحدة والوفاء. من أجل منافسة نزيهة تقوّي الحركة وتحفظها. كما ترفع من قيمة الحركة وتعلي من رسالتها، وتفعّل دورها في المجتمع والدولة والأمة”.