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رياضة

مناصر للترجي يخضع للعلاج بالجزائر بعد سقوطه من مدرجات 5 جويلية

عمر سلامي
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مناصر للترجي يخضع للعلاج بالجزائر بعد سقوطه من مدرجات 5 جويلية
ح.م
جانب من جماهير الترجي التونسي

أعلن الترجي التونسي عن سقوط أحد مشجعيه السبت الماضي، من مدرجات ملعب 5 جويلية، خلال مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد.
ونقل المشجع التونسي، إلى مستشفى بني مسوس بالعاصمة، لتلقي العلاج اللازم.

وقال الترجي في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”: سجلنا ببالغ الأسف بمناسبة لقائنا ضد شباب بلوزداد تعرض أحد أحباء النادي،

الذين تحولوا إلى الجزائر، لحادث سقوط من المدرجات داخل ملعب 5 جويلية نقل على إثره إلى أحد مستشفيات العاصمة الجزائرية أين يخضع للعلاج اللازم من قبل الإطار الطبي الجزائري”.

وأضاف: “رئيس النادي حمدي المؤدب حرص على زيارة هذا المشجع في المستشفى للاطمئنان على صحته، ومؤازرته حتى يعود إلى تونس سالما معافى”.

وفي الأخير تمنت إدارة الترجي التونسي الشفاء العاجل للمشجع التونسي الذي تنقل إلى الجزائر، لمؤازرة ناديه.

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