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علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
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مناصر من نوع خاص يدعو بالدموع للاتحاد
الشروق أونلاين
2023/06/03
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