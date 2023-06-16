منافسات السباحة مؤهلة إلى البطولة العالمية والألعاب الأولمبية

بمناسبة الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية

ستكون منافسات السباحة لحساب الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية المقررة من 5 إلى 15 جويلية المقبل بخمس مدن جزائرية ضمن المنافسات التأهيلية للسباحين تحسبا للبطولة العالمية التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة 2024 وكذا محطة مهمة وتأهيلية لتحقيق الحد الأدنى للألعاب الأولمبية باريس 2024، بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية.

وأوضح نفس المصدر أن الهيئة الفدرالية الوطنية تلقت مرسوما من قبل الاتحاد الدولي للألعاب المائية ينص على ”قبول رسمي للهيئة الدولية حول قرار إدراج المنافسة العربية ضمن المنافسات التأهيلية للبطولة العالمية والألعاب الأولمبية”.

وأضاف أن هذا القرار جاء ”بعد المراسلة والمجهود المبذول من قبل الإتحادية الجزائرية للألعاب المائية في الأشهر السابقة بهدف ضم هذه الألعاب كاستحقاق يدخل في التأهيل الدولي”.

وتقام منافسات السباحة خلال الألعاب العربية على مستوى المركز المائي للمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران (5-10 جويلية) الذي سبق له وأن احتضن، خلال الصائفة الماضية، البطولة العربية ولقي إشادة كبيرة من طرف المشاركين بفضل احتوائه على المقاييس الدولية اللازمة المطلوبة لاستضافة أكبر المنافسات العالمية. يذكر أن السباحين يحتاجون لتحقيق زمن التأهل الأولمبي (كل في اختصاصه على التوالي) للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، حيث يجب بلوغ تلك الأزمنة الموحدة للتأهل في منافسات الألعاب المائية المحددة خلال فترة التصفيات التي انطلقت في الفاتح 1 مارس 2023 وتستمر إلى 23 يونيو لسنة 2024.وقبل خمسة أشهر ونصف من أولمبياد باريس 2024 ستجرى البطولة العالمية بالدوحة القطرية في طبعتها 21 ما بين الفترة الممتدة من 2 إلى 18 فيفري 2024.