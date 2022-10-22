منافسة العروض المحترفة بمسرح سيدي بلعباس في يومها الثاني

التجاعيد تغوص في البحر و الميكانيزما تبحث عن القتل

تواصلت عروض المهرجان المحلي الثقافي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس لليوم الثاني، حيث كان الجمهور على موعد مع عرضين، ” ميكانيزما” لشباب المستقبل لمعسكر،” و ” تجاعيد البحر” للجمعية الثقافية موزاييك لسيدي بلعباس.

” تجاعيد البحر”…حينما تقرر الأم ركوب ” البوطي”

حين نسمع “تجاعيد البحر”، سوف نتساءل من الوهبة الأولى، هل للبحر تجاعيد وكيف تكون؟ هي في الحقيقة، قصة أمهات سئمن انتظار الأبناء بعد هجرة طويلة تجاوزت عشريتين، فيقررن في الأخير، ركوب الأمواج” الحرقة” بحثا عنهم في زعمهن، حيث يتقاطعن مع صياد في البحر، يقوم بحملهن عبر قاربه، من أجل تحقيق ما ركبن البحر من أجله، لكن فجأة يتعطل محرك القارب ويظهر في القارب ثقب، ويتعطل الأمل في اللحاق بالأبناء، لتبدأ حوارية جميلة بين الأمهات في عرض البحر سواء في ما بينهن على حسب ثقافة كل واحدة منهن، في لحظات للبوح عن ألامهن تباعا، وما عانت كل واحدة منهن في الحياة، أو مع الصياد الذي وجد نفسه محاطا بأمهات، يتخبطن في ألم فراق أولادهن، يتلاشى أملهن وقوتهن مع مرور الوقت، فيقرر الرجوع بهن إلى الشاطئ، بعدها من أجل انقاذهن. ينتهي العرض بالدعوة إلى الحد من الحرقة لكي لا تحرق “الكبدة” على حد تعبير أعضاء العرض.



عرض من إخراج هشام بوسهلة، تمثيل عبد الله جلاب، سعاد جناتي، بن سليمان فاطمة، نبيلة دولاوي، بن كامو نوال، جديدة مسلم، عن التعاونية الثقافية موزاييك لسيدي بلعباس.

“ميكانيزما” ..البحث عن القتل

كما كان الجمهور، على موعد مع مسرحية ” ميكانيزما”، عن نص” أريد أن أقتل” لتوفيق الحكيم، إخراج قادة تاتي، لجمعية شباب المستقبل مسرح معسكر.

عرض كانت بدايته بدقات الساعة، كرسالة عن الوقت أو الأجل، تتحول الأحداث بعدها إلى حصة تلفزيونية والضيف عبد القادر. عاش بعدها الجمهور لحظات مع حكاية لطيفة و عبد القادر، ثم ينتقل العرض إلى قصة “لازم نقتل” أدت الدور ” سهام” جارة الزوجين، و التي تريد أن تقتل شخصا، ومنه تبدأ حوارية القتل و محاولة إقناعها بعدم الإقدام على هذا الفعل بكل الطرق والوسائل، والكل يريد الحياة على حساب الآخر هنا يصعب عليها اختيار من يموت، وبعد مد وجزر ينتهي الأمر للتطرق ” للحب” الذي يزرع الحياة، كما تطرقت المسرحية إلى الخطيئة وكذا التنمر في المجتمع. عرض استمتع به الجمهور وصفق له.