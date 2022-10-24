منافسة مهرجان سيدي بلعباس للمسرح المحلي المحترف:

عرض "ضمير يحاكي ضمير".. صراع الحلم و المعاناة

استمرت أيام سيدي بلعباس المسرحية، ضمن المهرجان المحلي الثقافي للمسرح المحترف، محطات تجاوب معها الجمهور واستمتع بكل عروضها، والتي اختلفت في الطرح والإلقاء والتقت في أعمال جميلة على العموم، حيث كان الجمهور أمس على موعد مع مسرحية “ضمير يحاكي ضمير” لجمعية مسرح الشباب والطفل لسيدي بلعباس، تمثيل شناح محمد امين، بلبشير عبد القادر و طلحة صديق و غزار محمد أمين، نص ناصر محمد هشام، وإخراج محمد جهيد.

عرض لخص الكثير من الحالات اليومية التي نعيشها، وذلك الصراع الداخلي الذي يمر بها الكثير من الأفراد، وكذا المحيط الذي يعيش فيه، بدءا من ولادته، إلى أن يصبح رجلا ذو مسؤولية في المجتمع و أضاء الكثير من الزوايا المظلمة في المجتمع، وسلط الضوء على واقع مر واقع فيه العديد من الشباب خاصة، حين تبدأ حكاية البحث عن صناعة الأمل في الحياة، غير أن الواقع لن يكون ورديا إن صح القول، ويصطدم ذالك الحالم بعراقيل وكذا صعوبات، تدفعه في الأخير إلى اختيار الهجرة بعدما ضاقت به الحياة في الوطن، كطالب متعلم، يحرم من شغل يليق به، وأن وجده سوف يكون محل سخرية من المجتمع، ويحرم حتى من الحب لأنه فقير ويختار ذو القوة والسلطان، هنا يبدأ صراع الضمير بين البقاء والهجرة، التي كانت واجبا وليس اختيارا، في ظل المعاناة التي مر بها مند أن أتى إلى هذه الحياة.