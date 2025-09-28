منافسو الأندية الجزائرية في الدور الإفريقي الثاني

شبيبة القبائل تقصف بِالثقيل، وتُذكّر أنصارها بِجمعية إلكترونيك تيزي وزو بطل إفريقيا 1981 و1990.

تعرّفت الأندية الجزائرية لِكرة القدم سهرة الأحد على منافسيها، في الدور الثاني لِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وتأهّلت مولودية الجزائر لِهذه المحطة، بعد تعادلها سلبا مع المضيف فريق فاسيل الليبيري، وفوزها بِميدانها إيّابا (3-0). وعبرت شبيبة القبائل بعد الفوز على فريق بيبياني غولد ستارز الغاني بعيدا عن الديار ذهابا (0-2)، وبِميدانها إيّابا (5-0).

وسيلعب “العميد” مع فريق كولومب الكاميروني، ويتبارى “الكناري” مع اتحاد المنستير التونسي.

وكان فريق كولومب قد تعادل بِميدانه ذهابا مع دياراف السنيغالي، وفاز خارج القواعد إيّابا (0-1). بينما تغلّب اتحاد المنستير (0-4) على مضيفه إيست إند ليونز السيراليون ذهابا، وفاز أيضا بِمعقله في العودة (3-1).

وفي كأس “الكاف”، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعفى اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد من خوض الدور الأول.

وفي المحطة الموالية، يلعب شباب بلوزداد مع حافيا كوناكري الغيني، ويتبارى اتحاد العاصمة مع جيكانو الإيفواري.

وكان فريق حافيا قد فاز على منافسه بانتال من سيراليون، خارج القواعد (0-3)، وخسر بِمعقله إيّابا (2-3). بينما تعادل فريق جيكانو بعيدا عن الديار مع جينيراسيون فوت السنيغالي ذهابا (1-1)، وفاز بِمعقله إيّابا (5-3).

ووجب التذكير بأن غينيا كوناكري لا تملك ملاعب مؤهّلة دوليا، وقد خاض فريق حافيا لقاء العودة بِكوت ديفوار.

ويُجرى ذهاب رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف” ما بين الـ 17 والـ 19 من أكتوبر المقبل، ويُقام إيّاب المنافستَين ما بين الـ 24 والـ 26 من الشهر ذاته.

وتستفيد الأندية الجزائرية الأربعة من خوض إياب الدور الثاني داخل القواعد، علما أن هذه المحطة تسبق دور المجموعات.