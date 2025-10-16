منافسو الجزائر في “الكان” ماذا فعلوا في المونديال؟

إذا كان المنتخب الوطني الجزائري قد نال تأشيرة مونديال 2026، فماذا فعل منافسوه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

يُفترض أن تُجرى البطولة الإفريقية بِبلاد مراكش، في فترة ما بين الـ 21 من ديسمبر المقبل والـ 18 من جانفي 2026. وقبل ذلك، أوقعت القرعة “محاربي الصحراء” في فوج خامس، يضم فرق بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية والسودان.

في تصفيات كأس العالم، تصدّر “الخضر” لائحة ترتيب الفوج السابع بِرصيد 25 نقطة، متقدّمين عن الوصيف الأوغندي بِفارق 7 نقاط. بعد أن حقّقوا 8 انتصارات، واكتفوا بِتعادل، ومُنِيوا بِخسارة.

1- بوركينا فاسو:

تموقعت بوركينا فاسو ثانية في الفوج الأول بِرصيد 21 نقطة، خلف مصر المتصدّرة بِمجموع 26 نقطة. بعد أن سجّلت 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة. في فوج تموقعت فيه سيراليون ثالثة، ثم غينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي تواليا.

وتنافس منتخب “الخيول” على أحسن رتبة ثانية، لكنه فشل بعد أن شغل الرتبة الخامسة، متخلّفا بِمقياس فارق الأهداف (+6)، نظير (+9) للكاميرون و(+7) لِنيجيريا (الفرق الثلاثة جمعت 15 نقطة). علما أن المنظّمين رصدوا أربع بطاقات فقط لِتسعة منتخبات.

ويُدرب منتخب بوركينا فاسو التقني المحلّي براما طراوري (63 سنة)، منذ مارس 2024.

2- السودان:

احتلّت الرتبة الثالثة بِرصيد 13 نقطة، بعد أن سجّلت 3 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، في الفوج الثاني الذي تسيّده المنتخب الإيفواري بِرصيد 24 نقطة، وجاء خلفه فريق الكونغو الديموقراطية، بينما تموقعت الطوغو رابعة، تلتها موريتانيا خامسة، وجنوب السودان في المركز الأخير.

ويُشرف على منتخب السودان فنيا المدرب الغاني جيمس كويسي أبياه (65 سنة)، منذ سبتمبر 2023.

3- غينيا الإستوائية:

شغلت المركز الخامس بِرصيد 11 نقطة، بعد أن سجّلت 3 انتصارات وتعادلَين و5 هزائم. في فوج ثامن تزعّمته تونس برصيد 28 نقطة، وتموقعت ناميبيا ثانية، ثم ليبيريا ومالاوي على الترتيب، وتذّيلت ساومتومي وبرانسيب اللائحة في المركز السادس.

ودرّب منتخب غينيا الإستوائية التقني المحلي خوان ميتشا (50 سنة)، منذ أكتوبر 2020.